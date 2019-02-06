شكرا لقرائتكم خبر عن أول صور لتسليم طلاب أولى ثانوى التابلت فى مدارس البحر الأحمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، تسليم طلاب الصف الأول الثانوى العام التابلت، حيث قامت مدرسة الميناء الثانوية المشتركة بالبحر الأحمر بتسليم الطلاب التابلت. واشترطت حضور ولى الأمر حاملاً بطاقة الرقم القومى وشهادة ميلاد ابنه لاستلام التابلت، ولا يجوز له استلام التابلت دون ولى أمره، كما يوقع ولى الأمر على إقرار استلام التابلت.

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