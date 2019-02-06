شكرا لقرائتكم خبر عن وقف التحركات بميناء الإسكندرية لسوء الأحوال الجوية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت هيئة ميناء الإسكندرية وقف التحركات داخل الميناء مساء اليوم، لسوء الأحوال الجوية وارتفاع الأمواج، كما تواصل هيئة الميناء حركة الشحن والتفريغ بميناءى الإسكندرية والدخيلة على كافة الأرصفة بشكل طبيعى.
يذكر أن محافظة الإسكندرية تشهد حالة من سوء الطقس المفاجئ مساء اليوم وأمطار متوسطة على كافة الأنحاء وتصحبها رياح شديدة.
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