3 سيارات إطفاء تخمد حريقا في منزل بالحوامدية دون إصابات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أخمد رجال الحماية المدنية بالجيزة، اليوم الثلاثاء، حريقا اندلع بمنزل في مركز الحوامدية جنوب المحافظة، دون وقوع إصابات.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إخطارا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة من منزل بشارع المنتصر بعرب شلهوب.

دفع اللواء هشام صادق مدير الحماية المدنية بالجيزة، بـ3 سيارات إطفاء بقيادة العقيد علاء خلوصي رئيس قسم الإطفاء، وتم محاصرة ألسنة النيران، وإخماد الحريق دون امتداده إلى العقارات المجاورة.

ونفذ رجال الحماية المدنية عملية التبريد لمنع تجدد الحريق، وتم تحرير المحضر اللازم، وانتدبت لجنة من المعمل الجنائي للمعاينة والوقوف على وجود شبهة جنائية من عدمه.