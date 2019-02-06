وزيرة السياحة توجه بتشكيل مجموعة عمل لمتابعة كأس الأمم الأفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب يوسف عفيفي:

عقدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، اليوم الثلاثاء، اجتماعها الأول مع أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية المنتخب لأول مرة منذ ثلاث سنوات.

حضر اللقاء أحمد الوصيف رئيس الاتحاد المصرى للغرف السياحية، وعدد من أعضاء الاتحاد من بينهم ناصر تركي، وهبة حسين بكرى، وماجد فوزى رئيس غرفة المنشآت الفندقية، وعادل المصرى رئيس غرفة المنشآت السياحية، وهشام جبر رئيس غرفة الغوص والأنشطة البحرية، و أشرف ربيع عبد العال سيد، ومحمد نادر هشام على، ومحمد محمود عبد الله، ووحيد عاصم.

وقالت الوزيرة إن السياحة من أهم الصادرات الخدمية للاقتصاد المصرى والتي يجب العمل على نميتها خلال الفترة الماضية، لافتة إلى أن 7% من صادرات العالم خدمية منها 30% صادرات سياحية.

وناقش الاجتماع فوز مصر باستضافة كأس الأمم الأفريقية في يونيو المقبل، وأهمية استعداد القطاع لهذه الاستضافة لخروجها بالشكل اللائق والاستفادة من إقامتها على أرض مصر سياحيا.

وفى هذا الشأن وجهت الدكتورة رانيا المشاط، الاتحاد المصرى للغرف السياحية بتشكيل مجموعة عمل خاصة بهذا الملف تضع تصورها ومقترحاتها لاستغلال هذا الحدث.

وأكدت أنها بداية جديدة وأن نجاح أي عمل لن يؤتى بثماره إلا من خلال التعاون والتنسيق والمسئولية المشتركة لكافة الأطراف ذات الصلة، مشيرة إلى أهمية العمل بشكل مؤسسى خلال الفترة القادمة ، والتعاون والتنسيق فيما بين أعضاء الاتحاد والغرف وبعضها البعض من جانب، وكذلك التعاون والتنسيق المشترك مع الوزارة من جانب آخر.

وأضافت أن ملف الانتخابات كان من الملفات التي كان لها أولوية منذ توليها حقيبة السياحة حتى تمت بنجاح ليكون هناك مجالس إدارات منتخبة ومعبرة عن قطاع السياحة لأول مرة منذ أكثر من ثلاث سنوات حيث كانت تدار بواسطة لجان تسيير أعمال، موضحة أنه بالانتهاء من هذا الملف يكون قد تم انجاز الركن الأول من محور الإصلاح التشريعى كما أُعلن في برنامج الإصلاح الهيكلى لتطوير القطاع والذى أطلقته الوزارة في نوفمبر الماضي.