أخبار مصر | المركز الطبي العالمي يشارك في مؤتمر تطبيقات السياحة الصحية المصرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المركز الطبي العالمي يشارك في مؤتمر تطبيقات السياحة الصحية المصرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجهت إدارة "مؤتمر تطبيقات السياحة الصحية في مصر" دعوة للمركز الطبي العالمي التابع للقوات المسلحة، من أجل المشاركة في فعاليات المؤتمر المقرر انعقاده بالقاهرة خلال إبريل المقبل.

وسّلم الدعوة الدكتور عبد العاطي المناعي، منسق عام المؤتمر ورئيس المؤسسة المصرية للسياحة العلاجية والاستشفاء البيئي، وخلال زيارته تفقد أقسام المركز، بصحبة الدكتور أحمد فاروق ميرا مدير قسم العلاج الدولي، وعميد طبيب عاطف مهدي مدير السجلات الطبية.

وأشاد "المناعي"، بالقدرات الطبية الهائلة والأجهزة المتوفرة بالمركز، قائلا: "المركز الطبي العالمى مفخرة لكل المصريين وصرح طبي عالمي متكامل ويعد محطة هامة من محطات تقديم خدمات السياحة العلاجية المتميزة جدا بمصر، ويعد منافس قوي لكبرى المستشفيات الدولية.

ووجه منسق عام المؤتمر ورئيس المؤسسة المصرية للسياحة العلاجية والاستشفاء البيئي، الشكر للواء طبيب مصطفى أبوحطب مديرالمركز الطبي العالمي والأطباء وجميع العاملين بهذا الصرح العملاق.

ومن المقرر أن مؤتمر تطبيقات السياحة الصحية في مصر، يعقد خلال الفترة من ٢٨ - ٣٠ إبريل المقبل بالقاهرة، برئاسة اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، والدكتور إسماعيل سلام وزير الصحة الأسبق، وذلك في إطار تنشيط السياحة المصرية، والمساهمة في فتح أنواع جديدة للسياحة لزيادة العملمة الصعبة وتوفير فرص عمل، وتشغيل حركة الفنادق والبازارات.

وسيناقش المؤتمر، أحدث التطبيقات في السياحة العلاجية والاستشفائية بمصر، بالإضافة إلى السياحة الصحية الميسرة لذوي الاحتياجات الخاصة، والسياحة التدريبية، وتنظيم عدد من ورش العمل والندوات.