شكرا لقرائتكم خبر عن مستثمر بورسعيدي: السيسي وجه بإنهاء كل أزمات المشروعات المتوقفة في المحافظة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال على جبر، مستثمر سياحي ببورسعيد، إن «لقاء مواطني ومستثمري بورسعيد مع الرئيس عبدالفتاح السيسي كان حدثًا فريدًا، وجديد من نوعه، حيث استمع الرئيس مباشرة لكل مشاكلنا».

وأضاف في مداخلة لبرنامج «رأي عام» مع عمرو عبدالحميد على قناة «TeN»، أن «الرئيس السيسي أعطى توجيهاته لكي تكون المحافظة مستعدة لكأس الأمم الأفريقية، وأن تزيد السعة الفندقية للمحافظة، كما وجه بإنهاء كل أزمات المشروعات المتوقفة في بورسعيد».