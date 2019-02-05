شكرا لقرائتكم خبر عن توني بلير: السيسي يبذل جهودًا كبيرة لتعزيز التسامح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال تونى بلير، رئيس الوزراء البريطانى الأسبق، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يبذل جهودًا كبيرة لتعزيز التسامح والتعايش وقبول الآخر.

وأضاف بلير خلال لقائه بالسفير طارق عادل، سفير مصر في لندن، أن مبادرة بناء أكبر مسجد وكنيسة بالشرق الأوسط وافتتاحهما معاً تمثل نموذجًا مهمًا لترسيخ هذه القيم. وأكد خلال اللقاء على ما يكنه لمصر من تقدير كبير، مستعرضًا زياراته المتعددة إليها، وأخرها الخاصة مع أسرته خلال فترة الأعياد مطلع العام الجاري.

وبحث السفير المصري معه المستجدات على الساحة البريطانية، وعملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى، والتطورات على صعيد عدد من قضايا الشرق الأوسط.

كما تم التطرق خلال اللقاء إلى العلاقات المصرية البريطانية، وسبل تعزيزها خلال الفترة المقبلة على مختلف الأصعدة.