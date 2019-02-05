شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس القومى لشؤون الإعاقة.. «جناح فنى فى قلب معرض الكتاب» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قصاصات ورقية ملونة وخرز وخوص وألوان زيت.. هى أدواتهم البسيطة لإخراج منتجات فنية مبهرة، فى الطريق المؤدى لقاعة «4» بمعرض القاهرة الدولى للكتاب جلست مجموعة من الفنانين ذوى الإعاقة داخل جناح المجلس القومى لشؤون الإعاقة خلال فترة إقامة المعرض.. بخفة يلتقط أحدهم الخرز الملون ليضعه فى خيط شفاف يتوسطه اسم «حازم» ليخرج سوار هدية أب لابنه.. وأخرى تغزل الخوص بإتقان شديد لتكوّن سلالا من الخوص.. وأخيرة تتواصل بلغة الإشارة لتروج للوحاتها المرسومة بفن الديكوباج، بعد أن قضت ساعات طويلة فى قص الورق ولصقها على اللوحة باستخدام غراء خاص وتلوين الإطار الخارجى ثم طلائها بطبقة من الورنيش للحفاظ عليها.

وسط إقبال رواد المعرض على الجناح، على كرسى متحرك تتجول برشاقة رشا إرنست، مسؤول إدارة الثقافة والفنون بالمجلس القومى لشؤون الإعاقة، بين الفنانين والعارضين، لسؤالهم إن كان ينقصهم شىء وللاطمئنان على راحتهم، تقول «إرنست»: «مركز مصر للتجمع الخامس أكثر إتاحة للأشخاص ذوى الإعاقة، بيقدروا يتحركوا بسهولة فى أى مكان»، يشارك المجلس القومى لشؤون الإعاقة للعام السادس فى معرض الكتاب، لكن هذه هى المرة الأولى التى يخصص فيها جناح للمجلس منفصل عن جناح الهيئة العامة للكتاب، لعرض منتجات فنية وثقافية صُنعت بأيدى فنانين من ذوى الإعاقة.

يشارك 150 فنانا وأكثر من 10 جمعيات بمنتجاتهم من محافظات القاهرة والجيزة والزقازيق فى جناح المجلس. وعن مشاركة محافظات الجنوب، تقول مسؤول إدارة الثقافة والفنون بالمجلس القومى لشؤون الإعاقة: «إحنا بنوفر الفرصة، لكن المحافظات البعيدة صعب إنها تشارك معانا بسبب المواصلات ونقل المنتجات».

قبل بداية اليوبيل الذهبى للمعرض، نسق المجلس القومى لشؤون الإعاقة مع محافظة القاهرة لتوفير وسائل نقل مخصصة للأشخاص ذوى الإعاقة الحركية من أرض المعارض بمدينة نصر ومن العباسية ومن أعلى جراج التحرير إلى معرض الكتاب بالتجمع الخامس، بالإضافة للدخول المجانى للأشخاص ذوى الإعاقة بموجب كارنيه إثبات الإعاقة، وكذلك تسهيل إجراءات الدخول للأفراد والسيارات المجهزة للأشخاص ذوى الإعاقة، فضلاً عن تواجد حوالى ١٥ مترجم لغة إشارة متطوعا، موزعين داخل الجناح الرسمى للمجلس، وبعضهم يتواجد داخل القاعات الرئيسية وقاعة الندوات لإرشاد زوار المعرض من ذوى الإعاقة السمعية والرد على استفساراتهم.. يتواصل المجلس مع الفنانين من خلال الجمعيات المنتمين إليها لتوفير مكان لعرض وبيع منتجاتهم الفنية والتراثية داخل الجناح بشكل مجانى. لم يقتصر نشاط المجلس القومى لشؤون الإعاقة على عرض المنتجات الفنية فقط، بل يشارك المجلس فى هذه الدورة بعدة ورش تدريبية فنية للأطفال من ذوى الإعاقة والندوات الثقافية.. تضيف «إرنست» أن الهيئة العامة للكتاب تعاونت مع المجلس بتخصيص خصم 50% على جميع إصداراتها بموجب كارنيه الإعاقة، بالإضافة إلى توفير نسخة إلكترونية لمجلة معرض الكتاب «مرايا الكتاب» اليومية بطريقة مقروءة للأشخاص من ذوى الإعاقة البصرية على وسائل التواصل الاجتماعى والموقع الرسمى لمعرض الكتاب.