شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد» تحذر من طقس الأربعاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس هيئة الأرصاد، إننا سنشهد انخفاض في درجات الحرارة غدًا من 10-11 درجة على شمال البلاد، مع استمرار تساقط الأمطار على أغلب أنحاء الجمهورية، وقد تصل لحد السيول على جنوب البلاد، وجنوب سيناء، وشرم الشيخ والغردقة وسلاسل جبال البحر الأحمر.

وأضاف «عبدالعال»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حضرة المواطن» على فضائية «الحدث اليوم»، مساء الثلاثاء، أن غدًا سنشهد هدوء في الرياح، موضحًا أنه خلال يوم الجمعة سوف تنحصر فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية، مناشدًا من يتوجه للسواحل الشمالية باصطحاب شمسية لوجود أمطار بها.