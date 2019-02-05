شكرا لقرائتكم خبر عن «رياضة البرلمان»: الهدف من تعديل الدستور حماية بعض فئات المجتمع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف الدكتور محمود حسين، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، عن الهدف من التعديلات الدستورية المقترحة.

وأضاف «حسين»، خلال لقائه ببرنامج «بالورقة والقلم»، الذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي، المذاع عبر فضائية «ten»، اليوم الثلاثاء، أن الهدف من تلك التعديلات هو حماية بعض فئات المجتمع في الانتخابات.

وأوضح «حسين»، أنه لو لم يتم تعديل الدستور لن نرى نسبة المرأة بالشكل الحالي في مجلس النواب القادم، مشيرًا إلى أن التمييز الإيجابي هو السبيل الوحيد لمشاركة المرأة والأقباط والشباب في البرلمان.