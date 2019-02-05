شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل: مشروعات لوجستية مرتبطة بالموانئ البحرية بتكلفة 71 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور هشام عرفات وزير النقل، أن تطوير اللوجستيات Soft Logistics "أصبحت واحدة من المجالات الرئيسية للوزارة في هذا المجال"، لافتا إلى أخذ نتائج عنصر المرصد اللوجستي وبرامج التدريب كخطوة هامة للانتقال إلى المستوى التالي بهدف تطوير قطاع النقل. عبر الوصول إلى أفضل الأساليب والتقنيات والتكتيكات في مجال اللوجستيات في مصر.

وأضاف وزير النقل، خلال كلمته بمؤتمر اللوجستيات، أن تقوية قطاع الخدمات اللوجستية لا يتوقف فقط في الجانب اللوجستيات " Soft Logistics "، بل يتم أيضا الأخذ في الاعتبار والاهتمام باللوجستيات " Hard Logistics "، حيث نجحت وزارة النقل في وضع اللمسات الأخيرة على الخطة الاستراتيجية النهائية شاملة مجموعة كبيرة من المشروعات التي تهدف إلى تطوير الخدمات اللوجستية، منوها الى انه تم إستعراض وصياغة هذه الخطة من خلال مجموعة واسعة من الخبراء من خلال لجنة خاصة تشمل هيئة السكك الحديدية ، قطاع النقل البحرى، الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة ، هيئة النقل النهري ، SCzone ، مصلحة الجمارك ، وزارة التجارة والصناعة ، وزارة التخطيط، وزارة الرى والموارد المائية، وزارة الطيران المدنى، وممثلين من مجلس الوزراء ومن الجهات المعنية.

وأشار عرفات ، إلى أن مصر تقوم حاليًا بتطوير استراتيجتها حول التعامل مع الخدمات اللوجستيه، وتحقيق رؤية جديدة أكثر تكاملاً في مجال اللوجستيات بهدف زيادة كفاءة الإنتاج وخفض التكلفة ، وزيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية ، والحد من تكلفة الواردات ، وخفض ميزان المدفوعات المادية ، و تحسين مستوى المعيشة مضيفا أن هناك اهتماما كبيرا بإنشاء مراكز لوجستية في مصر وتحقيق النقل متعدد الوسائط بحيث تتكامل فيه وسائل النقل المختلفة مشيرا إلى الأثر الإيجابي الكبير للمناطق اللوجستية على حركة التجارة

وأكد وزير النقل، أن خطة اللوجستيات تشمل مشروعات لوجستية مرتبطة بالموانئ البحرية بتكلفة اجمالية مقدارها 71.156 مليار جنيه ومشروعات لوجستية عاجلة في مجال السكك الحديدية والموانيء البر ية والطيران المدني بمقدار 35.58 مليار جنيه ومشروعات لوجستية كمرحلة ثانية في القطاعات الثلاث (السكك الحديدية والموانىء البر ية والطيران المدني) بمقدار 36.586 مليار جنيه ، ومشروعات لوجستية كمرحلة ثالثة في قطاع الطيران المدني) بمقدار مليون و146 الف جنيه.