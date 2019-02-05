شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. 10 سنوات على رحيل أمير القراء الشيخ فتحى المليجى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "التلاوة بالجرام وليست بالطن، فمن يريد تقليد مصطفى إسماعيل لازم يكون قوى ولا يخرج من عباءة مصطفى اسماعيل حتى يظل قويا لكن الجعير ذلك لا يجوز".. عبارات نقد لاذع وجهها الشيخ مصطفى إسماعيل لأحد أشهر قراء القرآن الكريم وهو الشيخ فتحى المليجى، غير أن الأخير على عكس قراء هذا الزمان تقبل النقد اللاذع بصدر رحب

فى الخامس من سبتمبر عام 1943، شهدت قرية الحِبش التابعة لمركز الإبراهيمية بمحافظة الشرقية، مولد أحد عباقرة دولة التلاوة المصرية، الشيخ فتحى حسن المليجي، والذى تحل ذكرى وفاته اليوم الثلاثاء 5 فبراير.

أتم الشيخ حفظ القرآن الكريم فى العاشرة من عمره، والتحق بالتعليم الأزهرى فى مدينة أبو كبير التابعة للمحافظة، إلى أن تخرج فى معهد القراءات بالقاهرة عام 1968، قبل أن تبدأ موهبته فى تلاوة القرآن الكريم تظهر، ليشارك فور تخرجه فى معهد القراءات فى المسابقة المحلية التي تنظمها وزارة الأوقاف للقراء في شهر رمضان، إلى أن فاز بالمركز الأول في عام 1977.

سطع نجم الشيخ فتحى المليحى، أو أمير القراء كما كان يطلق عليه فى سماء دولة التلاوة المصرية، سيما لتأثره بعبقرى دولة التلاوة الشيخ مصطفى إسماعيل، ففى نهاية الستينيات، كانت إحدى سرادقات العزاء بمنطقة الأزهر، تمتلئ عن آخرها، وكان صوت المقرئ يصدح من أبواق مكبرات الصوت، فإذا بأحد الأشخاص يخترق صفوف الحضور المتراصة متجها نحو دكة التلاوة صوب القارئ، ليقول له أنا سائق الشيخ مصطفى إسماعيل وهو يريد التحدث إليك خارج السرادق، فأنهى الشيخ فتحى المليجى تلاوته وهم مسرعًا نحو سيارة الشيخ مصطفى إسماعيل، فإذا بالأخير يوجه ويٌعلم ويعطى الشيخ المليجى محاضرة فى فن التلاوة.

عن هذا اللقاء يقول العقيد حسن فتحى المليجى، نجل الشيخ: "فوجئ والدى بالشيخ مصطفى إسماعيل يقول له نصا:"القراءة بالجرام وليست بالطن، فمن يريد تقليد مصطفى اسماعيل لازم يكون قوى ولا يخرج من عباءة مصطفى اسماعيل حتى يظل قويا لكن الجعير ذلك لا يجوز"، غير أن والدى تقبل هذا النقد البناء من أستاذه فى دولة التلاوة واعتبر هذا النقد منهاجا سار عليه بقية حياته، فأصبح أحد أهم تلاميذ الشيخ مصطفى إسماعيل، بل امتدت هذه العلاقة لتتخطى حدود الاستاذ والتلميذ إلى أكثر من الصداقة.



الشيخ فتحى المليجى والشيخ محمد محمود عصفور

ويضيف نجل الشيخ فتحى المليجى:" والدى نصب نفسه خادمًا لدى الشيخ مصطفى إسماعيل وشقيقه الشيخ محمد إسماعيل، فمثلا كان والدى يقبض مستحقات الشيخ مصطفى إسماعيل من النقابة ويرسلنى بها إليه فى منزله وكان عمرى وقتها 9 سنوات"، كما أن لوالدى الكثير من الصداقات مع أبناء جيله من كبار القراء أمثال القراء"محمد شبيب وراغب غلوش والسعيد عبدالصمد الزناتى، ومحمد الليثى، ومحمد حصان والشحات محمد أنور وأحمد نعينع وصلاح سلامة"

انضم الشيخ فتحى المليجى لبعثات وزارة الأوقاف لإحياء ليالي شهر رمضان في الخارج وسافر لأول مرة إلى لندن عام 1983 بصحبة المشايخ "أحمد عامر ومحمود عصفور، وفؤاد العمروسى والشيخ على حجاج السويسى" لإحياء شعائر الشهر الكريم ثم سافر إلى الدنمارك وبنما وأسبانيا عامين متتاليين والأرجنتين عامين متتاليين والبرازيل والإمارات والسعودية وليبيا وماليزيا والسويد والنمسا إلى أن طلب المركز الثقافى الأمريكي بلوس انجلوس استضافته مدى الحياة وظل مبعوثا هناك لمدة 18 عاما متتالية حتى وفاته، ومن كثرة الدول التى سافر إليها وطول مدة بقائه في امريكا أطلق عليه البعض لقب سفير القرآن.



الشيخ فتحى المليجى والشيخ أحمد محمد عامر والشيخ محمد محمود عصفور

وفى عام 1984، اعتمد الشيخ فتحى المليجى فى الإذاعة المصرية ثم التليفيزون، وسافر بعدها إلى دول وبلدان كثيرة، وفي منتصف الثمانينات سجل الشيخ "فتحي المليجي" المصحف المجود لإذاعة الكويت، وعين قارئا بمسجد الثورة في مصر،خلفاً للشيخ عبدالعزيز حربى.

ومن الجدير بالذكر أن الملك فهد بن عبدالعزيز، خادم الحرمين الشرفين، كان يرسل إلى الشيخ المليحى الدعوات الشخصية، وفى إحدى السنوات أهداه الملك مفتاح الكعبة المشرفة، وأرسل له زوج أخت الملك فهد طائرة خاصة لتصحبه إلى إسبانيا ليفتتح مسجداً شيده هناك.



الشيخ فتحى المليجى داخل منزله

ظل الشيخ فتحى المليجى يتلو القرآن الكريم، لأجل الله، لا لأجل الشهرة، التى لم يسع إليها مطلقا، إلى أن رحل عن عالمنا فى مثل هذا اليوم الخامس من شهر فبراير عام 2009 قبيل صلاة الفجر عن عمر 65 عاماً، تاركًا تراثًا من التلاوات التى أثرى بها دولة التلاوة المصرية.

ومن المقرر أن تحيى أسرة الشيخ الراحل ذكرى وفاته بإقامة أمسية دينية يحيها مشاهير قراء القرآن الكريم والمبتهلين الحاليين، خلال الأيام القليلة المقبلة.