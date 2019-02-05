شكرا لقرائتكم خبر عن حاكم الشارقة يوافق على تمويل إنشاء مستشفى للصحفيين بـ6 أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين، إن الشيخ سلطان القاسمى حاكم إمارة الشارقة وافق على تمويل إنشاء مستشفى الصحفيين المقرر إقامتها بمدينة 6 أكتوبر، وذلك بعد عرض مجلس النقابة عليه .
وأضاف عبد المحسن سلامة، فى تصريحات صحفية له، أن مساحة الأرض 2000 متر، مشيرًا إلى أنه لا يوجد تعارض بين البرتوكول الموقع مع وزارة الإنتاج الحربى وتمويل الشيخ سلطان القاسمى .
وكان مجلس نقابة الصحفيين، قد أهدى الشيخ سلطان القاسمى، حاكم إمارة الشارقة الإماراتية درع النقابة، وذلك خلال زيارته لمقر النقابة.
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