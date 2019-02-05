صور.. مجلس "الصحفيين" يهدى الشيخ سلطان القاسمى حاكم الشارقة درع النقابة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد مجلس نقابة الصحفيين برئاسة النقيب عبد المحسن سلامة، اجتماعا خاصا بالشيخ سلطان القاسمى، حاكم إمارة الشارقة، وذلك على هامش زياراته لمقر نقابة الصحفيين ضمن جولاته بمصر. وشارك فى الاجتماع، حاتم زكريا سكرتير عام النقابة وخالد ميرى وإبراهيم أبو كيلة وكيلى النقابة، وأيمن عبد المجيد وآخرون من أعضاء مجلس النقابة . وأهدى مجلس نقابة الصحفيين الشيخ سلطان القاسمى، حاكم إمارة الشارقة درع النقابة .



















































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