أمطار على القاهرة والجيزة.. الأرصاد تكشف طقس الساعات المقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:
تصوير- نادر نبيل:
قال الدكتور محمود شاهين، مدير إدارة التحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن درجة الحرارة ستبدأ في الانخفاض خلال الساعات المقبلة، لافتًا إلى أنه بعض المناطق في القاهرة والجيزة شهدت سقوط أمطار خلال الساعات الماضية.
وأضاف شاهين لمصراوي اليوم الثلاثاء، أن الساعات المقبلة ستشهد نشاطًا ملحوظًا للرياح المثيرة للرمال على غرب البلاد والمناطق المكشوفة من القاهرة والوجة البحري، ثم بعد ذلك نشاط للرياح مصاحبة لسقوط الأمطار على أغلب أنحاء الجمهورية.
وأكد مدير إدارة التحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه بداية من صباح غد الأربعاء ستنخفض درجات الحرارة ما يقرب من 10 درجات على معظم محافظات الجمهورية، مما يتسبب في سقوط أمطار تصل إلى حد السيول على بعض المناطق.
وطالب شاهين من المواطنين الالتزام بارتداء الملابس الشتوية، وعدم تخفيف الملابس بعد طقس اليوم الحار.
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