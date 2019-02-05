البابا فرانسيس في برقية للسيسي: صلاتي لشعب مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام ضيف:
أرسل البابا فرانسيس بابا الفاتيكان، اليوم الثلاثاء، برقية للرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك عقب انتهاء زيارة وصفت بـ"التاريخية" لدولة الإمارات العربية المتحدة استغرقت 3 أيام.
ونقل بيان للكنيسة الكاثوليكية بمصر عن البابا فرانسيس قوله: "فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، أثناء عودتي من دولة الإمارات، أرسل إليكم بخالص أمنياتي لفخامتكم، ولكل المواطنين، وأؤكد لكم صلاتي لكل شعب مصر".
وأوضحت الكنيسة أن بابا الفاتيكان أرسل برقيات لكل من رؤساء دول: الإمارات، السعودية، البحرين، اليونان.
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