"شركات السياحة" تُحدد مبلغ جدية حجز برنامج الحج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب يوسف عفيفي

أعلنت وزارة السياحة تقديم تسهيلات لراغبي الحجز في الحج السياحي بهدف التيسير على المواطنين، وذلك بتقديم بجواز السفر أو بطاقة الرقم القومي، على أن تستكمل باقي الأوراق للفائزين بعد إجراء القرعة.

وقال مجدي شلبي رئيس قطاع الشركات بوزارة السياحة، إنه طبقا لتعليمات وزيرة السياحة تم تقديم عدة تسهيلات لشركات السياحة في موسم الحج حتى تتمكن من خدمة المواطنين الفائزين بالحج السياحي والعمل على راحتهم.

ونوه شلبي، في بيان اليوم، إلى أن الضوابط تضمنت كذلك عدد من الخدمات المتميزة التي تقدمها الشركات للحجاج خاصة بالمستويين الاقتصادي والبري الذي توليهما الوزارة أهمية خاصة لارتباطهما بالبسطاء من المواطنين، مشيدا بالتعاون ما بين الوزارة واللجنة العليا للحج وغرفة شركات السياحة متوقعا موسما ناجحا للحج السياحي.

من جانبه، أكد باسل السيسي نائب رئيس غرفة الشركات أن فتح الباب للحج السياحي مبكرا هذا العام جاء بقرار إيجابي وسريع من وزارة السياحة بعد ان تضمن التقرير السنوي للغرفة أن من سلبيات موسم الحج العام الماضي تأخر فتح موقع تسجیل حجاج السیاحة عن الجهات الأخرى المنفذة للحج، وتضمن توصية بفتح الباب مبكرا وهو ما تم بالفعل والذي يعد المرة الأولي التي يتم فتح الباب فيها بهذه الفترة المبكرة قبل انطلاق الحج.

وأوضح السيسي، أن هذا الإجراء من شأنه تسهيل تقديم المواطنين للشركات وإنهاء التسجيل وإجراء القرعة الإلكترونية دون مشاكل بجانب الميزة الكبرى بإتاحة الفرصة للشركات بإعداد برامجها بشكل يضمن تقديم أفضل الخدمات.

وتواصل شركات السياحة، تلقي طلبات الراغبين في الحج السياحي، طبقا للضوابط المنظمة للحج هذا العام والتي اعتمدتها وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط.

ويقوم الراغب بحجز فرصة للحج السياحي بدفع مبلغ جدية حجز تتفاوت قيمته من مستوي سياحي لآخر، حيث تضمنت الضوابط أن يكون قيمة جدية الحجز للمستوي السياحي خمس نجوم 20 ألف جنيه و15 ألف جنيه للمستوي السياحي أربع نجوم، و 10 آلاف جنيه للمستويين الاقتصادي والبري.

ويقوم الحاج الفائز في قرعة الحج السياحي باستكمال باقي قيمة البرنامج المتقدم له ومن لم يحالفه الحظ يقوم بسحب مبلغ جدية الحجز، وقد تضمنت الضوابط آلية تسمح بإيداع واسترداد جدية الحجز من بنك مصر وفروعه بالمحافظات.