البيئة تُحذر: عوامل جوية تؤثر على جودة الهواء غدًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ يوسف عفيفي:

أعلنت وزارة البيئة، أن الساعات الأولى من اليوم الثلاثاء شهدت انخفاض مؤشر جودة الهواء بسبب تأثير العوامل الجوية حيث الهدوء النسبي للرياح الجنوبية الشرقية، ومع التهوية الرأسية السيئة ساعد ذلك على تركيز الملوثات من المصادر المحلية والأنشطة الصناعية الجنوبية.

وقالت الوزارة في بيان اليوم، إنه مع الظهيرة نشطت الرياح نسبياً قادمة من الاتجاه الجنوبي والجنوبي الغربي ما ساعد على إثارة الرمال والأتربة خاصة على جنوب وغرب القاهرة الكبرى.

يأتي ذلك استنادًا إلى البيان الصادر من الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية وإلى التقارير الصادرة من منظومة الإنذار المبكر التابعة لوزارة البيئة.

وقالت إنه من المتوقع مع دخول ساعات الليل أن تتحول الرياح إلى الاتجاه الغربي والشمالي الغربي وتقل التهوية مما يزيد فرصة زيادة تركيزات المواد العالقة أيضاً خلال ساعات الليل، كما أن الظروف الجوية مهيأة لسقوط الأمطار ولكن باحتمالات قليلة.

وفى حالة سقوط الأمطار سوف يساعد ذلك على تحسن نوعية الهواء.

وأوضحت الوزارة، أنه من خلال منظومة الرصد المستمر لجودة الهواء والمنتشرة في العديد من أنحاء الجمهورية سوف تقوم بمتابعة مؤشرات جودة الهواء، وتنصح المواطنين كبار السن والأطفال وأصحاب الأمراض الصدرية والتنفسية تجنب التواجد في الأماكن المكشوفة خلال هذه الفترة.

وأكدت وزارة البيئة، أن غرفة العمليات المركزية تتلقى على مدار الساعة أي شكاوى خاصة بالمواطنين متعلقة بأي مصدر من مصادر تلوث الهواء وذلك عن طريق الخط الساخن للشكاوى 19808 أو التواصل عبر الواتساب على رقم 01222693333.