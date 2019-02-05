عبدالمحسن سلامة يحسم ترشحه لانتخابات الصحفيين.. الخميس



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب مصطفى علي:

قال عبدالمحسن سلامة، نقيب الصحفيين ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، إنه سيحسم أمر ترشحه للانتخابات على مقعد النقيب مجددا، يوم الخميس المقبل في مؤتمر صحفي.

وأضاف سلامة في تصريحات للصحفيين: "لن استطيع الإفصاح الآن عن أمر ترشحي إلا يوم الخميس".

يذكر أن مجلس نقابة الصحفيين أعلن فتح الباب لتلقي أوراق الترشح علس مقعد النقيب والتجديد النصفي لستة أعضاء يوم 10 فبراير القادم.

وكان ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أعلن في وقت سابق نيته الترشح على مقعد النقيب، بالإضافة إلى إعلان كل من محمد البرغوثي مدير تحرير بالوطن، ورفعت رشاد عضو مجلس إدارة اخبار اليوم، وعبدالستار عبدالنبي نيتهم في الترشح على نفس المقعد.