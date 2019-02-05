وزير الاقتصاد الألماني يزور المتحف المصري الكبير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف عفيفي:
استقبل الدكتور طارق توفيق، مدير عام شؤون الآثار والترميم بالمتحف المصري الكبير، وزير الصناعة والاقتصاد الألماني بيتر ألتماير، والوفد المرافق له خلال زيارة للمتحف المصري الكبير داخل مركز الترميم والموقع الانشائي.
وكان وزير الاقتصاد الألماني زار صباح اليوم، منطقة آثار أهرامات الجيزة، وقاموا بجولة داخل المنطقة رافقهم خلالها أشرف محيي مدير عام آثار الهرم.
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