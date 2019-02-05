أخبار مصر | عبدالمحسن سلامة يحسم موقفه من الترشح نقيبًا للصحفيين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عبدالمحسن سلامة يحسم موقفه من الترشح نقيبًا للصحفيين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال عبدالمحسن سلامة نقيب الصحفيين، إنه سيحسم أمر ترشحه على مقعد النقيب مجددًا، يوم الخميس المقبل، في مؤتمر صحفي لمحرري النقابة.

وأضاف في تصريحات صحفية، أنه لن يستطيع الإفصاح عن الأن عن أمر ترشحه إلا يوم الخميس المقبل.

وكان أعلن الكاتب الصحفي ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات ونقيب الصحفيين الأسبق، ترشحه بانتخابات التجديد النصفي للنقابة، على مقعد النقيب، بالإضافة إلى الكاتب الصحفي محمد البرغوثي مدير تحرير جريدة الوطن.

وتفتح النقابة باب الترشح للانتخابات يوم 10 فبراير المقبل، من الساعة 10 صباحًا إلى 3 عصرًا، فيما عدا اليوم الأخير حتى الساعة 12 ظهرًا، وذلك بقاعة المجلس الدور الثالث، على أن تُعلن الكشوف الأولية في نفس اليوم.

وتبدأ النقابة في تلقي الطعون والتنازلات من يوم 15 وحتى 19 فبراير الجاري، من الساعة 10 صباحًا إلى 3 عصرًا، فيما عدا اليوم الأخير حتى الساعة 12 ظهرًا، بقاعة المجلس بالدور الثالث، على أن تُعلن الكشوف النهائية في ذات اليوم.

وتنعقد الجمعية العمومية للانتخابات، يوم 1 مارس المقبل، وذلك وفقًا لقانون 76 لسنة 1970 بإنشاء النقابة، ويبدأ التصويت عقب اكتمال النصاب القانوني للعمومية، بحضور نصف عدد الأعضاء +1، في اللجان المُوزعة بمبنى النقابة، والمد ساعة ثم ساعة، وفي حال اكتمال النصاب القانوني، يبدأ الفرز وإعلان النتيجة بالقاعة الكبرى بالدور الرابع.

وفي حال الإعادة على منصب النقيب، تظل الجمعية العمومية في حالة انعقاد حتى انتهاء جميع عمليات فرز الأصوات، وتُجرى الانتخابات في اليوم التالي 2 مارس، على أن يبدأ التصويت من 3 عصرًا حتى 7 مساءً، وذلك باللجان المُوزعة داخل النقابة.

وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية، ينعقد الاجتماع الثاني لها بعد أسبوعين يوم 15 مارس المقبل، ويكتمل النصاب القانوني بحضور ربع عدد الأعضاء، على أن يبدأ تسجيل الحضور من 10 صباحًا حتى 12 ظهرًا، والمد ساعة ثم ساعة أخرى، وذلك بالسرادق المُقام أمام مبنى النقابة، ويبدأ التصويت عقب اجتماع الجمعية العمومية في اللجان المُوزعة داخل مبنى النقابة، ثم الفرز وإعلان النتيجة بالقاعة الكبرى بالدور الرابع.

وفي حالة الإعادة على منصب النقيب، تظل الجمعية العمومية في حالة انعقاد، حتى انتهاء جميع عمليات فرز الأصوات، وتُجرى الانتخابات في اليوم التالي 16 مارس.

وتُجرى الإعادة على منصب النقيب في الاجتماع الثاني، على أن يبدأ التصويت الـ3 عصرًا حتى الـ7 مساءً في اللجان المُوزعة بمبنى النقابة.