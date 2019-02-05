أخبار مصر | رئيس سلطة الطيران المدني يكشف حقيقة اختطاف طائرة سودانية أقلعت من القاهرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس سلطة الطيران المدني يكشف حقيقة اختطاف طائرة سودانية أقلعت من القاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
نفى الطيار سامح الحفني، رئيس سلطة الطيران المدني، ما تردد عن محاولة اختطاف طائرة سودانية في طريق عودتها من القاهرة إلى الخرطوم.
وأوضح الحفني، في بيان اليوم الثلاثاء، أن طائرة الخطوط الجوية السودانية من طراز بوينج 300-737، أقلعت من مطار القاهرة متجهة إلى الخرطوم وعلى متنها 91 راكبًا (سوداني الجنسية) من بينهم 26 مُرحلاً.
وأضاف: "قبل هبوط الطائرة مباشرة بمطار الخرطوم، انتاب أحد الركاب المُرحّلين حالة من الهياج نتيجة لمعاناته من حالة نفسية سيئة، وتم السيطرة عليه من جانب طاقم الطائرة".
قررت نيابة أمن الدولة العليا، حبس 17 متهمًا 15 يومًا على ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة في قضية تنظيم إرهابي يسمى "اللهم ثورة".
ويواجه المتهمون اتهامات بتأسيس جماعة أُنشئت على خلاف القانون تعمل على منع مؤسسات الدولة من مباشرة عملها وتعطيل العمل بالدستور والقانون.
وكانت النيابة قررت في وقت سابق حبس 25 متهما على ذمة التحقيقات في ذات القضية، نسبت إليهم اتهامات الإعداد والتخطيط لارتكاب أعمال عنف خلال شهري يناير وفبراير.
وكانت وزارة الداخلية أعلنت عن كشف تنظيم أسمته في بيانها "اللهم ثورة" مؤكدة توافر معلومات لقطاع الأمن الوطنى تفيد قيام قيادات التنظيم الهاربة للخارج بالإعداد لتنفيذ ذلك المخطط فى محاولة لإحداث حالة من الفوضى بالبلاد خلال شهرى يناير وفبراير تزامناً مع ذكرى ثورة 25 يناير من خلال القيام بأعمال تخريبية وقطع الطرق العامة وتعطيل حركة المرور ومحاولة نشر الفوضى وترويع المواطنين بهدف تكدير السلم والأمن العام والإضرار بالمصالح القومية للبلاد.