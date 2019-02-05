أخبار مصر | رئيس سلطة الطيران المدني يكشف حقيقة اختطاف طائرة سودانية أقلعت من القاهرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس سلطة الطيران المدني يكشف حقيقة اختطاف طائرة سودانية أقلعت من القاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفى الطيار سامح الحفني، رئيس سلطة الطيران المدني، ما تردد عن محاولة اختطاف طائرة سودانية في طريق عودتها من القاهرة إلى الخرطوم.

وأوضح الحفني، في بيان اليوم الثلاثاء، أن طائرة الخطوط الجوية السودانية من طراز بوينج 300-737، أقلعت من مطار القاهرة متجهة إلى الخرطوم وعلى متنها 91 راكبًا (سوداني الجنسية) من بينهم 26 مُرحلاً.

وأضاف: "قبل هبوط الطائرة مباشرة بمطار الخرطوم، انتاب أحد الركاب المُرحّلين حالة من الهياج نتيجة لمعاناته من حالة نفسية سيئة، وتم السيطرة عليه من جانب طاقم الطائرة".