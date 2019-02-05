سيارة إيواء المشردين.. عودة الآدمية لساكني الأرصفة

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"التحرير" تخوض رحلة مع سيارة التدخل السريع لتنفيذ برنامج "أطفال بلا مأوى"، وتمثلت في التعامل مع المشردين كافة، لإعادة دمجهم مع ذويهم -إن أمكن- أو إيداعهم دور الرعاية

عقارات فخمة في مدينة الفسطاط الجديدة بمصر القديمة، ينتظم بعضها إلى جوار بعض، فكل مجموعة منغلقة على بعضها "كمبوند"، والشوارع نظيفة تعبر عما بالمكان من وجاهة ورقي، ومع حلول الساعة الـ6 مساءً يوم الثلاثاء، كان موعد وصول سيارة التدخل السريع، والخاصة ببرنامج أطفال بلا مأوى. ومن خلف تلك العقارات، تزاحَمَ أطفال كثيرة مسرعين على اختلاف أعمارهم، من المشردين الذين لا مأوى لهم، فضلا عن بعض الفقراء، فهم على موعد، كل ثلاثاء، مع سيارة السعادة والترفيه والطعام.

وعندما وصل الأطفال بدأ أفراد فريق سيارة التدخل السريع في استقبالهم، وبدأ ما اعتاد عليه الأطفال مع كل زيارة للسيارة لهم، بالحصول على الأنشطة المختلفة من رسم وألعاب وتنمية مهارات فكرية وذهنية، ترسم الفرحة على وجوههم التي يكسوها الحرمان -الذي لا يليق بأعمارهم- كونهم أطفالا كغيرهم، يتفاعلون ويصرخون فرحًا

وعندما وصل الأطفال بدأ أفراد فريق سيارة التدخل السريع في استقبالهم، وبدأ ما اعتاد عليه الأطفال مع كل زيارة للسيارة لهم، بالحصول على الأنشطة المختلفة من رسم وألعاب وتنمية مهارات فكرية وذهنية، ترسم الفرحة على وجوههم التي يكسوها الحرمان -الذي لا يليق بأعمارهم- كونهم أطفالا كغيرهم، يتفاعلون ويصرخون فرحًا وابتهاجًا وتصفيقًا مع كل إشادة من أحد أفراد الفريق.وبعد مرور ساعة من النشاطات المقدمة للأطفال، حان موعد مغادرة السيارة عائدة إلى موقع التمركز لخط سيرها، أمام مسجد عمرو بن العاص بمصر القديمة، وقبل التحرك، وزع أفراد الفريق وجبات الطعام على الأطفال

ويتحرك الفريق بالسيارة يوميا، مدعوما بعدد من البطاطين، ووجبات ساخنة لأطفال الشوارع والمشردين، من بنك الطعام، ويُبلغ البنك بعدد الوجبات والمكان الذي تريد فيه السيارة الوجبات قبلها بـ24 ساعة، والوجبة عبارة عن "سلطة وأرز وطبيخ ولحمة أو فراخ، وفيه أوقات فراخ ولحمة مع بعض".

عزبة خير الله والزرايب وبطن البقرة

"هؤلاء أطفال عزبة خير الله والزرايب وبطن البقرة"، هذا ما قاله محمد مسعد، منسق وحدة جنوب القاهرة المسؤولة عن تغطية مناطق "حلون- المعادي- دار السلام - الملك الصالح- جامع عمرو بن العاص"، بمشروع أطفال بلا مأوى، التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، بالشراكة مع صندوق تحيا مصر، لافتًا إلى أنهم منذ عامين مع بدء انطلاق سيارات المشروع في الشارع، بات لديهم الخبرة المهنية لمعرفة أماكن وجود الأطفال وبات الأطفال يعرفونهم.

وبرنامج أطفال بلا مأوى، شرعت في إعداده وزارة التضامن 2014، وتم حصر جميع الأطفال الذين هم بلا مأوى أو في خطر، وكشف ذلك عن 16 ألف طفل على مستوى الجمهورية، وخُصصت 17 وحدة متنقلة لجمع الأطفال، وبدأت العربات في العمل في الشارع مطلع أبريل 2017، وخصص خط ساخن للإبلاغ عن الأطفال 16349.

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محمد مسعد أوضح أن فريق السيارة يبدأ عمله بالتحرك نحو مكان من الأماكن التي نتجت عن الرصد والملاحظة لأماكن تجمعات الأطفال، وذلك عبر تحديد يوم من كل أسبوع، لزيارة منطقة "خطرة" أو تحتاج لتدخل الفريق، ويقومون بعمل الأنشطة مع الأطفال في الشارع، وأنشطة داخل الوحدة، وأنشطة مختلفة ومسؤول عنها مسؤول النشاط بالوحدة والفريق ككل.

دمج أسري أو إيداعهم بمؤسسة

ويتكون فريق السيارة، وفقًا لمسعد، منه بوصفه منسقا بين الجميع، وإخصائي اجتماعي، لعمل مداخلات مع الأطفال ويتعرف على مشكلات الأطفال، وحلها لهم عبر دمج أسري أو إيداعهم بأي مؤسسة تابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، بالإضافة لإخصائي نشاط، يعمل على الأنشطة المختلفة مع الأطفال، والأنشطة من أهم عناصر الجذب للأطفال، لأن الطفل عند العمل في النشاط تُحدد قدراته العقلية وتبنى علاقة مهنية مع الطفل، فضلا عن الإخصائي النفسي، بحيث لو وجد طفل لديه مشكلة نفسية يكون هو أكثر عنصر قادرا على التدخل وحلها.

والعنصر الخامس هو المسعف ووجوده مهم، لأن معظم الأطفال يتعرضون لجروح، والأمراض والجراثيم من الشارع، والمسعف موجود وجاهز للتعامل مع الطفل، حتى لو كان الجرح غير سطحي، فيقوم المسعف بدوره، ويحول الطفل للمستشفى، وفي الأخير يضم الفريق السائق، ولا يقتصر دوره على الوحدة، ولكن يؤمِّن الوحدة ويشارك في العمل، ويوجد إخصائي إدارة الحالة، وهو أهم عنصر في الفريق، لأن الهدف "الأسمى" للفريق، هو الدمج الأسرى أو إيداع الطفل بالمؤسسات، من خلال خطة تأهيلية تحاول توصيل الطفل لمرحلة رجوعه إلى منزله، بعد عمل دراسة حالة عن الطفل في منزله، لأن الطفل في الشارع عادة ما يكذب، كمن يقول: "أبويا متوفى"، هكذا يضيف مسعد.

بلاي ستيشن

كيف تجذبون الأطفال إليكم؟

سؤال طرحته "التحرير"، فعقب مسعد: "بعدة أمور تحويها سيارة التدخل السريع، فتضم شاشة كبيرة يلعب الأطفال عليها بلاي ستيشن، كنوع من الأنشطة الجاذبة للأطفال، بخلاف أنشطة الرسم واللعب داخل وخارج الوحدة والهدايا للأطفال".

وترصد "التحرير" سيارة التدخل السريع، حيث يجلس في الكرسي الأمامي السائق وبجواره منسق الفريق، ومن خلفهما أو منتصف السيارة، تضم شاشة للعب البلاي ستيشن، ولوحات بالأرقام والحيوانات، وتضم مقعدين على جانبي السيارة، كل مقعد يتسع لـ6 أفراد على الأقل، وقارورة مياه، والسيارة مكيفة، وبها فتحة تهوية في الأعلى وشباكان في الجانبين، وفي مؤخرة السيارة يوجد مكان مخصص لوجبات الطعام، بخلاف أكثر من منضدة لعمل النشاطات مع الأطفال داخل وخارج السيارة، وعدد ليس بالقليل من الكراسي المجهزة لبسطها في أي وقت عند الحاجة إليها، كما أن الفريق يكون في "جسم" السيارة لاستقبال أو التعامل مع الحالات.

الأنشطة تبنى علاقة جيدة مع الطفل

"الأطفال ينجذبون للعبة أو لأحد يتكلم معهم لإحساسهم حينئذ بالأمان"، هكذا بدأ في الحديث مصطفى علي، إخصائي نشاط بوحدة جنوب القاهرة، منوهًا بأن التدخل مع الطفل ليس له أسس وحسب حالة الطفل، فطفل مثلًا في الشارع ينظر للألعاب، فيبدأ مع الطفل بالحديث عن اللعبة التي ينظر إليها، ويتحدث معه عنها لجذبه للوحدة، حتى يأتي للوحدة ويطمئن.

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وبعد أن يأتي الطفل للوحدة، حسب علي، "في أول مرة تحدث مقابلة مبدئية مع الطفل لتعريفه بطبيعة عملهم، وفي أول مرة الطفل لن يثق بهم، وبعد ذلك من خلال الأنشطة تبنى علاقة جيدة جدا مع الطفل، ويثق بهم وعلى أثرها يتحرك الإخصائي الاجتماعي والنفسي وإخصائي إدارة الحالة، لمعرفة أسباب نزول الطفل للشارع، وبالتالي نشتغل على أساس عمل دمج أسري في الأول، وفي حالة وجود عوائق، يدمج الطفل في مؤسسة تابعة لوزارة التضامن".

استمارة مقابلة مبدئية لكل طفل

وواصل: "كل طفل يأتي للوحدة تخصص له استمارة مقابلة مبدئية واستمارة بيانات أولية، وكل ما يطرأ على الطفل، لا بد أن يكتب في الاستمارة الخاصة به، فمن خلال الاستمارة يسجلون آخر حاجة وصل إليها الطفل، وكل الفريق يعمل على حلها، مع مواصلة طرق الإقناع للدمج الأسري أو إيداع الطفل في دار رعاية".

من الحالات الغريبة التي ذكرها لنا مسؤول النشاط بالوحدة، حالة فتاة كانت في الشارع وحالقة شعرها تماما "زيرو" واسمها علَى اسم ولد ولديها إحساس داخلي بأنها ولد، ونُفذ لها نشاط جيد واستطاع الفريق معرفة سبب نزولها الشارع، وأُرسلت لمؤسسة تابعة للوزارة، وصُمم لها "لوحة بها شعر طويل"، واستُخرجت لها شهادة ميلاد باسم بنت.

وعما طرأ على الفريق بداية من منتصف يناير الماضي، أوضح علي أن الفريق كُلف بأن لا يقتصر دورهم في التعامل مع الأطفال بلا مأوى، بل يتعاملون مع المشردين، من كبار السن، وتمكنوا بالفعل من إرسال عدد كبير من المشردين إلى دور الرعاية.

المشرد لن يستوعب

وعن الصعوبات التي قابلتهم مع المشردين، أبرزها، وفقًا لمسؤول النشاط، تخوُّف المشرد منهم، ظنا منه أنهم حضروا للقبض عليه، مفسرًا: "التعامل مع شخص مقيم في الشارع لسنوات صعب، وعندما تقول له سأنقلك لمكان تعيش فيه حياة كريمة زي باقي الناس فلن يستوعب".

"وفي البداية عند إيجاد المشرد، نجلس معه ونعرض عليه الأمر، فإن وافق يذهب لدار بدلًا من وجوده في الشارع، فيوجد من يوافق وهناك من يرفض، ومن يرفض لا نتركه ونواصل متابعته".