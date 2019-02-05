رفض دعوى خريجي التعليم المفتوح ضد سامح عاشور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد:

قضت محكمة جنح المقطم والخليقة، المنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة، زينهم، برئاسة المستشار أحمد دبوس، وسكرتارية أحمد الحسيني، اليوم الثلاثاء، برفض الدعوى رقم 1002 المقامة ضد سامح عاشور نقيب المحامين من خريجي التعليم المفتوح، لإقامتها بغير الطريقة التي رسمها القانون.

تلقي قسم شرطة المقطم 3 بلاغات ضد نقابة المحامين من أمل حامد أمين، وإبراهيم عبدالسميع عبدالناصر، وإبراهيم محمد عبدالله"، للتعدي على حق الطالب في العمل.

واستند مقدمي البلاغات التي حملة أرقام 1002، 1003، 1004، جنح المقطم، إلى المادة 375 من قانون العقوبات التي تجرم منع الحق في العمل.

وبإحالة البلاغات للمحكمة حددت لها جلستي 5 و7 فبراير الجاري لنظر الدعوتين، وقضت المحكمة بالرفض.