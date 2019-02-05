محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:
نشب حريق بأشجار بأرض زراعية بجوار مستشفى الخانكة، اليوم الثلاثاء.
وقال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن الحريق لم يسفر عن أي إصابات.
وأوضح في تصريحات للصحفيين، أنه تم الدفع بـ4 سيارات إسعاف مجهزة لموقع الحريق.
كانت هذه تفاصيل خبر حريق بجوار مستشفى الخانكة.. والصحة: لا إصابات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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