العقوبة تصل للإعدام.. أبوشقة يكشف عن مشروع قانون للغش التجاري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-ميرا إبراهيم:

قال المستشار بهاء أبوشقة، رئيس حزب الوفد، ورئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن الحزب تقدم بمشروع خاص بالغش التجاري، لمجلس النواب.

وأضاف أبو شقة، في حواره لمصراوي، أن القانون المقترح، فرض عقوبات متدرجة على الغش التجاري تصل إلى الإعدام.

وأوضح أن القانون الحالي رقم 48 لسنة 41، عقوبته هزيلة، ولا يعقل بالمنطق أن تكون حالات الغش الحالية التي قد تدمر بلدًا تعامل بالقانون نفسه.