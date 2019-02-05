مصر | النيابة: استقرار الحالة الصحية لـ٤ مصابين بحالة تسمم بعين شمس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النيابة: استقرار الحالة الصحية لـ٤ مصابين بحالة تسمم بعين شمس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تستمع نيابة عين شمس الجزئية، برئاسة المستشار شريف عيسوي، لأقوال 4 عمال في وفاة عامل بتسسم عقب تناوله وجبة "لانشون" فاسدة وبيرة، وتعاطى مخدر "الاستروكس".

وكشفت تحقيقات إسلام الأحمداوى مدير النيابة استقرت الحالة الصحية لـ 4 من المصابين.

وتبين من التحريات الأولية، أنه عقب عودة المصابين من العمل وبشرائهم وجبة عشاء، وهي عبارة عن " لانشون- بيرة"، قاموا بتعاطي مخدر الاستروكس، فأصيبوا بحالة إعياء شديدة، وتم نقلهم للمستشفى.

كان قد ورود إخطار لقسم شرطة عين شمس من مستشفى باستقبال 5 عمال مصابين بتسمم عقب تناولهم وجبة "لانشون" فاسدة، تم تحرير محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيقات .

الرقابة الإدارية" و"الداخلية" تداهمان عصابات الهجرة غير الشرعية في 5 محافظات

تمكنت هيئة الرقابة الإدارية، بالتنسيق مع وزارة الداخلية والنيابة العامة، من ضبط ٤ تشكيلات عصابية منظمة ضمت ٧١ متهما من مختلف المحافظات لقيامها بالتحايل على إجراءات الدولة المحكمة لمنع الهجرة غير الشرعية، وذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية ووفاء من مصر للتعاهدات الدولية بمنع وإيقاف عمليات الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا ودول الجوار.

وأكدت معلومات هيئة الرقابة الإدارية قيام المتهمين باستخدام المصريين واللاجئين من دول المنطقة لتهجيرهم إلى ١٤ دولة أوروبية بخلاف الولايات المتحدة الأمريكية وكندا مستخدمين مستندات مصطنعة منسوب صدورها إلى جهات حكومية محلية وأجنبية ومن أبرزها عقود زواج وشهادات ميلاد وشهادات دخل وكشوف حسابات بنكية وشهادات جامعية وشهادات من الشهر العقاري وذلك لتسهيل إجراءات الخروج ، فضلا عن اصطناعهم محاضر منسوبة بأقسام الشرطة وكذلك أحكام قضائية مزورة للإيحاء لحكومات الدول الخارجية بالاضطهاد الديني والسياسي للمهاجرين غير الشرعيين بالمخالفة للحقيقة بهدف الحصول على اللجوء السياسي بتلك الدول والدعم من مؤسسات حقوق الإنسان.

وكما أسفرت التحريات عن تورط أصحاب تلك الوقائع في جرائم الرشوة والإتجار في النقد الأجنبي والإضرار بالاقتصاد القومي من خلال استلام مبالغ مالية من العملات المختلفة من المصريين العاملين بالخارج والاحتفاظ بها في حسابات خاصة وتسليم ما يعادل قيمتها بالعملة المحلية لذويهم مصر.

وبالعرض على النائب العام، أصدر قراراته لضبط كافة المتهمين، حيث تم عقد اجتماعات تنسيقية بين هيئة الرقابة الإدارية ووزارة الداخلية للاستعداد للتنفيذ ، وقد قام أكثر من ٣٠٠ فرد من الجهتين بمداهمة أماكن المتهمين وضبطهم وجار العرض على المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة للتحقيق واستكمال الإجراءات القانونية