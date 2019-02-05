مصر | "شاف صاحبه في أوضة نومه".. تفاصيل إصابة عامل ببولاق الدكرور

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "شاف صاحبه في أوضة نومه".. تفاصيل إصابة عامل ببولاق الدكرور والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وكانت تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، من القبض على عامل لاتهامه بالتعدي على صديقه بالضرب، بسلاح أبيض سكين، محدثا إصابته، بطعنات بجسده، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.
وورد إخطار للواء رضا العمده مدير مباحث الجيزة، من المقدم محمد الجوهري رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، بتلقيه إشارة من مستشفي بولاق الدكرور، بوصول مصاب بطعنات بجسده، وبانتقال قوة أمنية وبالفحص وسؤال المصاب قرر بتعدي صديقه عليه بالضرب محدثا ما به من إصابات.
وتوصلت تحريات المقدم هشام بهجت وكيل فرقة غرب الجيزة، إلى أن المتهم شاهد المجني عليه عاريا داخل غرفة نومه صحبة زوجته، ما أثار حفيظته، وتعدي عليه بالسكين محدثا إصابته.
وبإعداد قوة أمنية والقبض على المتهم ومواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وحرر المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء دكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع امن الجيزة، وبالعرض على النيابة العامة، وجهت للمجني عليه وزوجة المتهم، تهمة الزنا، ووجهة للمتهم الشروع في قتل المجني عليه.
حبس عاطل ذبح والده المريض بمدينة نصر 4 أيام
قررت النيابة العامة، حبس شخص 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجرى معه، لارتكابه جريمة قتل والده بمدينة نصر.
وتعود البداية، عندما تلقى العميد خالد يونس مأمور قسم شرطة مدينة نصر أول، بلاغا بالعثور على جثة داخل شقة بالحي السويسري بالحي العاشر دائرة القسم، وعلى الفور انتقل رجال البحث الجنائي بقيادة المقدم حسام نصر رئيس مباحث القسم، وتبين من المعاينة أن الجثة لعاطل به آثار ذبح بالرقبة وأنه مريض نفسيا ودائم التشاجر مع نجله.
وأضافت التحريات التي أشرف عليها العميد محمد يوسف رئيس مباحث قطاع شرق القاهرة، أن المتهم عاطل في العقد الثاني من عمره، وأنه دائم تعاطي الاستروكس مما يجعله في حالة فقدان للوعي.
ودلت التحريات أنه وقعت مشاجرة بين الأب ونجله، فقام الأخير بسحب سكين من المطبخ، وقام بذبحه، ليسقط والده غارقا في دمائه، وقد تمكن رجال الأمن من ضبطه، وجار عرضه على النيابة لاتخاذ اللازم.