انت الان تتابع بسبب غيابه.. مذكرة لرئيس مجلس النواب ضد وزير الزراعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

وزير الزراعة عز الدين أبو ستيت

حالة من الغضب انتابت أعضاء لجنة الزراعة بمجلس النواب، خلال اجتماعها، اليوم الثلاثاء، بسبب استمرار تغيب عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة، ورئيس هيئة تنمية الثروة السمكية، عن حضور اجتماعات اللجنة لأكثر من مرة على التوالي، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة، ما أدى إلى تقديم لجنة الزراعة بالبرلمان برئاسة النائب هشام الشعيني، مذكرة لرئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، وطالب أعضاء اللجنة برفع الاجتماع وتأجيل مناقشة الطلبات في حضور زير الزراعة ورئيس هيئة تنمية الثروة السمكية.

وقال الشعيني: «إن الحكومة عليها مواجهة الطلبات العامة للنواب بكل شجاعة، وتعرض رؤيتها وفقا لاعتماداتها أفضل من التقصير وعدم الحضور، واللي مش قادر يشتغل يسيب مكانه لمن هو أجدر به منه».وانتقد رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، أمس الإثنين، الحكومة، بسبب غيابها عن حضور جلسات البرلمان، قائلا: «للصبر حدود»،