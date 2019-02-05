انت الان تتابع بسبب غيابه.. مذكرة لرئيس مجلس النواب ضد وزير الزراعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
وزير الزراعة عز الدين أبو ستيت
حالة من الغضب انتابت أعضاء لجنة الزراعة بمجلس النواب، خلال اجتماعها، اليوم الثلاثاء، بسبب استمرار تغيب عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة، ورئيس هيئة تنمية الثروة السمكية، عن حضور اجتماعات اللجنة لأكثر من مرة على التوالي، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة، ما أدى إلى تقديم لجنة الزراعة بالبرلمان برئاسة النائب هشام الشعيني، مذكرة لرئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، وطالب أعضاء اللجنة برفع الاجتماع وتأجيل مناقشة الطلبات في حضور زير الزراعة ورئيس هيئة تنمية الثروة السمكية.
وقال الشعيني: «إن الحكومة عليها مواجهة الطلبات العامة للنواب بكل شجاعة، وتعرض رؤيتها وفقا لاعتماداتها أفضل من التقصير وعدم الحضور، واللي مش قادر يشتغل يسيب مكانه لمن هو أجدر به منه».وانتقد رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، أمس الإثنين، الحكومة، بسبب غيابها عن حضور جلسات البرلمان، قائلا: «للصبر حدود»،
وقال الشعيني: «إن الحكومة عليها مواجهة الطلبات العامة للنواب بكل شجاعة، وتعرض رؤيتها وفقا لاعتماداتها أفضل من التقصير وعدم الحضور، واللي مش قادر يشتغل يسيب مكانه لمن هو أجدر به منه».
وانتقد رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، أمس الإثنين، الحكومة، بسبب غيابها عن حضور جلسات البرلمان، قائلا: «للصبر حدود»، وحاول المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب، تصويب الموقف، وأوضح أن الحكومة لا يمكن أن تتجاهل أي طلب من رئيس المجلس أو نوابه، إلا أن الدكتور «عبد العال» رد: «رئيس المجلس بالمناسبة ليس له مطالب، وحتى المحافظة أنا مش بروحها، ليس لي مطالب إطلاقا». وعقب وزير شئون مجلس النواب قائلا: «حضرتك تمثل المجلس».
وذكر عبد العال: «أشفق على النواب، لأنهم يقاتلون من أجل المصلحة العامة، وكلامي ليس رحمة بالنواب ولكن بأهالي الدوائر».
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