شكرا لقرائتكم خبر عن «مياه أسيوط» تعلن عن حاجتها لعدد من الوظائف بالشركة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والوادى الجديد، الثلاثاء، عن حاجتها لعدد من الوظائف من خلال المسابقة رقم (1) لسنة 2019.

وأوضحت الشركة في بيان، الثلاثاء، عن حاجتها لشغل وظيفة «محصل قارئ بالعمولة» بفرع الشركة بمركز ومدينة أسيوط أول وأسيوط ثان ومنفلوط.

وأكد المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، أن ذلك يأتى ضمن خطة الشركة من أجل الارتقاء بكفاءة الهيكل البشرى الذي تمتلكه، سعياً للارتقاء بمعايير كافة الخدمات المقدمة للمواطن بمختلف المناطق.

ونوه اللواء محمد أبوصغير رئيس قطاع الموارد البشرية، أنه سيتم استلام صور المستندات المطلوبة مع نموذج شغل الوظيفة والمظروف الخاص بالمسابقة وإقرار موافقة جهة العمل للضامن من الجهة الحكومية، والموجود بمقر الشركة بقطاع الموارد البشرية شارع جول جمال بجوار فندق الوطنية بالاس المتفرع من شارع الجمهورية، وذلك اعتبارا من 9/2/2019م وحتى 19/9/2019م عدا أيام العطلات الرسمية من الساعة الثانية ظهراً وحتى الساعة السادسة مساءً.

وأضاف أن هذا مع مراعاة الشروط الواردة بالإعلان، ولن يلتفت إلى الطلبات التي قدمت قبل بدء المسابقة أو بعد انتهاء المدة المحددة للإعلان.