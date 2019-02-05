شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «النواب»: توافر الشروط في طلب تعديل الدستور والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، موافقة اللجنة العامة على طلب تعديل الدستور، بعد التأكد من أن الطلب قد توافرت فيه أحكام الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب.

وأضاف رئيس مجلس النواب خلال الجلسة العامة للبرلمان، الثلاثاء، أن اللجنة عقدت اجتماعين لنظر طلب تعديل واستبدال وحذف بعض مواد الدستور، مقدم من 155 نائبًا، أي أكثر من خمس أعضاء المجلس، وبعد مناقشات مستفيضة انتهى رأي اللجنة إلى توافر الشروط الدستورية واللائحة الداخلية للمجلس في هذا الطلب، ومن ثم فقد وافقت أغلبية أعضاء اللجنة بأكثر من ثلثي الأعضاء على الطب.

وتابع «عبدالعال» أنه قام باستعراض مشروع تقرير اللجنة العامة والذي أعده مكتب مجلس النواب، وتم تلاوته على أعضاء اللجنة، وبعد المداولة وافق أكثر من ثلثي اللجنة العامة على التقرير، مؤكدًا أنه سوف يتيح التقرير لجميع أعضاء المجلس قبل جلسة المناقشة العامة بسبعة أيام على الأقل.