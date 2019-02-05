شكرا لقرائتكم خبر عن بوابة المصري اليوم تتصدى للأيادي الخبيثة وراء تزييف صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابعت بوابة المصري اليوم في الأيام القليلة الماضية قيام بعض الأشخاص بإنشاء صفحات مزيفة على موقعي التواصل الاجتماعي «فيس بوك» و«تويتر»، مستغلة اسم وشعار «المصري اليوم» لتمرير بعض الأخبار الكاذبة والملفقة بغرض مصالح شخصية أو إثارة الفتن والبلبلة في الشارع المصري أو تصفية حسابات شخصية بين بعض الأشخاص والمسؤولين، ونسبها زورا وبهتانا لمؤسسة المصري اليوم.

وكان من بين ما تم تداوله مؤخرا خبر مزيف عن تصريح منسوب للبنك المركزي يزعم توفير مليارات، بسبب إحدى الحملات التي تدعو لمقاطعة شراء السيارات، وهو خبر لا يمت للواقع بصلة، وعلى إثره قامت «المصري اليوم» باتخاذ الإجراءات المناسبة حيال هذه الصفحة المزيفة، وبعد التواصل مع إدارة «فيس بوك» تم غلقها.

صفحات مزيفة منسوبة للمصري اليوم على «فيس بوك»

ولم تتوقف محاولات استغلال اسم «المصري اليوم» عند هذا الحد فقام أحد الأشخاص بعمل صفحة مزيفة لم ينشر عليها سوى تصريح واحد منسوب زورا للنائب هيثم الحريري مستغلا شعار «المصري اليوم» أيضا، وهو تصريح لم يصدر من النائب، الذي أكد أنه خبر ملفق وقام بعمل تحذير لجميع القراء من هذه الصفحة المزيفة.

صفحات مزيفة منسوبة للمصري اليوم على «فيس بوك»

وفي هذا الإطار تمكنت «المصري اليوم» من إغلاق 6 صفحات مزيفة على مواقع التواصل الاجتماعي تعمل على بث أخبار كاذبة وتنسب نفسها زورا لـ«المصري اليوم».

صفحات مزيفة منسوبة للمصري اليوم على «فيس بوك»

صفحة مزيفة منسوبة للمصري اليوم تم غلقها بعد التواصل مع إدارة «فيس بوك»

وتحذر «المصري اليوم» كل من تسول له نفسه استغلال اسمها أو شعارها في ترويج أخبار ملفقة أو إنشاء صفحات ونسبها إليها زورا، وتؤكد أنها لن تتوانى عن اتخاذ كل الإجراءات المناسبة حيال كل من يحاول استغلال اسمها وشعارها.

وتشدد «المصري اليوم» على التزامها بمنهجها ومبادئها التي قامت عليها بالمصداقية والمهنية والشفافية، وحرصها الدائم على الحقيقة، التزاما بشعارها الذي قامت عليه وهو «من حقك تعرف».