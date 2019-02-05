شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط راكب حاول تهريب «حشيش» بمطار القاهرة: «خبأه داخل برطمان مِشّ» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت إدارة التأمين بمطار القاهرة الدولي، الثلاثاء، من ضبط راكب مسافر على طائرة طيران الاتحاد المتجهة إلى أبوظبى بحوزته كمية من مخدر «الحشيش».

كانت الخدمة المعنية من إدارتي (البحث الجنائى- تأمين الركاب) اشتبهت في الراكب، وبمروره على جهاز كشف الحقائب تبين وجود جسم معتم داخل الحقيبة الخاصة بالراكب، وبفتح الحقائب وتفتيشها عثر على برطمان مواد غذائية «مِشّ» مخبأ بداخله قطعة داكنة اللون لجوهر الحشيش المخدر وزنت (250 جرامًا).

وأمر اللواء أحمد الأنور، مساعد وزير الداخلية لأمن مطار القاهرة الدولي، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.