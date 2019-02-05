شكرا لقرائتكم خبر عن شيخ الأزهر يُسلم ولي عهد أبوظبي نسخة من وثيقة «الأخوة الإنسانية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سلّم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، قبيل مغادرته أبوظبي، ظهر الثلاثاء، نسخة من وثيقة «الأخوة الإنسانية»، التي وقعها مع قداسة البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، إلى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

كان الإمام الأكبر قد أعرب خلال كلمته، مساء الإثنين، في الاحتفال بختام اللقاء العالمي للأخوة الإنسانية، عن «توجيه الشكر الجزيل لدولة الإمارات العربية المتحدة: قيادة وشعبا، لاستضافة هذا الحدث التاريخي، الذي يجمع قادة الأديان، وعلماءها ورجال الكنائس، ورجال السياسة والفكر والأدب والإعلام على أرض أبوظبي الطيبة، ليشهدوا مع العالم كله إطلاق وثيقة الأخوة الإنسانية».

وغادر شيخ الأزهر في وقت سابق من الثلاثاء العاصمة الإماراتية أبوظبي، عائدا إلى القاهرة، حيث كان في وداعه بالمطار الرئاسي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وعدد من كبار المسؤولين الإماراتيين.

وحظيت زيارة شيخ الأزهر وبابا الفاتيكان إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، باهتمام عالمي غير مسبوق، باعتبارها الزيارة الأولى لأحد باباوات الفاتيكان إلى شبه الجزيرة العربية، كما أنها تعكس مكانة الأزهر الشريف وإمامه الأكبر، كأكبر مرجعية دينية في العالم الإسلامي، وكونها المؤسسة الأكثر تعبيرا عن سماحة الإسلام وتعاليمه الوسطية المعتدلة.