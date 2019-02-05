شكرا لقرائتكم خبر عن «اللجنة العامة» توافق على تقرير طلب تعديل الدستور وتحيله إلى الجلسة العامة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافقت اللجنة العامة بمجلس النواب، الثلاثاء، على تقرير طلب تعديل الدستور، وتحيله إلى الجلسة العامة للتصويت عليه.

كان مجلس النواب، قد احال الطلب المقدم من الدكتور عبدالهادي القصبي، زعيم الأغلبية، ورئيس ائتلاف «دعم مصر»، بتعديل عدد من مواد الدستور إلى اللجنة العامة.