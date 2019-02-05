شكرا لقرائتكم خبر عن طلب حضور «الإسكان والري» لـ«محلية النواب» بسبب مياه الإسكندرية: «بتخنق وبتجيب إسهال» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب بدوي النويشي وكيل اللجنة، طلب إحاطة مقدم من النائبة إلهام المنشاوي، بشأن ما حدث في الإسكندرية من انقطاع للمياه عن معظم المناطق بدون سابق إنذار أو تحذير من الانقطاع، وكان رد المسؤولون نفس الإجابات السابقة والمتعلقة بالسدة الشتوية، وانخفاض معدلات المياه بالترعة، وكأن كل ذلك يحدث فجأه وبدون سابق إنذار.

وقالت النائبة إلهام المنشاوي، أنه لا يجوز الاستهانة بحياة المواطنين، خاصة أنه خلال الاستحمام من جانب المواطنين كانت هناك شكوى بحدوث تهيج بالجهاز التنفسي وحرقان بالعين، نتيجة هذه المياه قبل انقطاعها.

وقال عبدالحميد كمال، عضو مجلس النواب، إن هذه المشكلة لا تخص محافظة بعينها وإنما تخص المجتمع ككل، ولا يجوز الصمت عليها إطلاقا من جانب مجلس النواب، مشيراً إلى تكرارها بمختلف المحافظات قائلا: «الأمر أكبر من انقطاع المياه، ولكن في أن المياه بتكون ملوثة والناس بتشربه».

وأوضح النائب يسري الأسيوطي، أن المواطن المصري بهذه الطريقة مهدور حقه في المياه، لأنها مشكلة في كل المحافظات ولابد أن تكون الحكومة واعية لذلك، مضيفا: «المواطن الغلبان يلاقيها من ناحية الانقطاع ولا تلوث المياه، والحكومة مسؤولة مسؤولية كاملة عن ذلك».

من جانبه، قال النائب فتحي الشرقاوي إن الإسكندرية والبحيرة يشربون مياه صرف صحي من ترعة المحمودية بسبب محطات الصرف، موضحاً أن نحو 4 ملايين متر مكعب صرف صحي يتم إلقاؤها في ترعة المحمودية، التي يشرب منها أهالي الإسكندرية والبحيرة وجزء من محافظة الغربية قائلا: «محطة أبورواش بتاخد صرف الجيزة كلها وترميه على ترعة المحمودية».

ولفت عضو مجلس النواب إلى ضرورة أن تتحرك الحكومة وفي القلب منها وزارة الإسكان لتوفير اعتمادات مالية لعمل معالجات ثلاثية لكل محطات الصرف التي تلقي صرفها في النيل، حفاظا على المواطنين.

واتفقت معه النائبة أمل زكريا، عضو مجلس النواب بقولها:«إحنا بنشرب المياه في البحيرة وبتجيب إسهال على طول، وبتحصل حالات خنق كتيره إبان الاستحمام»، مؤكدا أن مشكلة المياه أمن قومي، ولابد من تحرك حكومي ومنها وزارة الري لحل حاسم بشأن هذه القضية.

وانتقدت النائبة إلهام المنشاوي عدم اتخاذ إجراءات لإنقاذ المواطنين رغم مرور أسبوعين على أزمة المياه، وهو ما يضع الكثير من علامات الاستفهام عن المسؤولين التنفيذيين، قائلة: «لازم نلحق الناس ونحمي صحتهم لأننا لو بصينا صح نلاقي إن حملة رئيس الجمهورية ١٠٠ مليون صحة سنجد أنها بسبب إهمال المسؤول».

من جانبها قال النائب بدوي النويشي، وكيل اللجنة والذي أدار الاجماع، أنه سيتم إرجاء استكمال المناقشة لهذا الطلب لجلسة قادمة، من أجل حضور تمثيل أكبر من وزارتي الإسكان والري، لاتخاذ قرار حاسم بشأن هذه القضية، والتي تحتاج قرار حاسم من وزارة الري بشأن المياه والإسكان بشأن محطات الصرف.

كما ناقشت اللجنة طلب إحاطة مقدم من النائب إلهام المنشاوي أيضا بشأن إعادة الشيء لأصله في رصف الشوارع بعد الحفر في بعض المرافق والغاز والمياه وغيرها، مما يؤثر على جودة الشوارع ويسبب صعوبة المشي في هذه الشوارع المكسرة وأيضا يزداد الأمر سوء في الشتاء ونحن على إبان موسم الشتاء فأصبح الأمر كارثي، فيما عقب ممثلي المرافق بأنه تم تسديد الأموال المطلوبة للمحافظة بشأن إعادة الشيء لأًصله، ومن ثم الأمر متعلق بالمحليات، فيما تم إرجاء الطلب أيضا لحضور ممثلي المحافظة.