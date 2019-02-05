شكرا لقرائتكم خبر عن سكرتير شمال سيناء يعلن اختيار ٣ أمهات مثاليات لعام ٢٠١٩ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن العميد أسامة الغندور، سكرتير عام محافظة شمال سيناء، عن اختيار ٣ أمهات مثاليات لعام ٢٠١٩، على مستوى المحافظة.

وأضاف الغندور، خلال اجتماع اللجنة المحلية لاختيار الأمهات المثاليات لعام ٢٠١٩ والذي عقد بديوان عام المحافظة برئاسته وبحضور مدير عام التضامن الاجتماعي سعديه محمود حسن، ومدير إدارة الرعاية الاجتماعية عبير علي الدين محمد، ومدير مديرية الثقافة كاميليا كامل ادم، ومقرر فرع المجلس القومي للمرأة بشمال سيناء حسناء محمد الشريف، ورئيس الغرفة التجارية بالعريش عبدالله قنديل بدوي، ومقرر المجلس القومي لشؤون الإعاقه بالعريش محمد حمدي سعد، وعضو اللجنة اسماعيل البيك، أنه تم اختيار المرشحين طبقا للشروط المقررة سلفا.

اختيار ٣ أمهات مثاليات بشمال سيناء لعام ٢٠١٩

وأشار إلى تقدم ٩ سيدات في مسابقة الأم المثالية، تم استبعاد ٦ سيدات منهن لعدم انطباق الشروط عليهن، حيث تم اختيار ٣ سيدات وإرسال أسمائهم إلى اللجنة العليا بوزارة التضامن الاجتماعى لاختيار إحداهن أما مثالية بشمال سيناء.