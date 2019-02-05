شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يرأس اجتماعًا موسعًا للقيادات التنفيذية والشعبية والطلابية ببورسعيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار يرأس الرئيس عبدالفتاح السيسي اجتماعاً موسعاً بقصر الاتحادية للقيادات التنفذية والشعبية والطلابية بمحافظة بورسعيد، بمشاركة المحافظ ورئيس الوزراء ومجموعة وزارية موسعة. وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن ذلك يأتي في إطار اللقاءات الدورية للرئيس مع قيادات وأجهزة المحافظات.

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