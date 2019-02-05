شكرا لقرائتكم خبر عن مصممة شعار منتدى شباب العالم تهدى محافظة الجيزة شعارا جديدا يجسد تراث المحافظة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أهدت الطالبة كنزى مدحت عبد المنعم، الطالبة بالصف الثانى الثانوى بمحافظة الجيزة، مصممة شعار منتدى شباب العالم، محافظة الجيزة شعارا جديدا من تصميمها يجسد حضارة المحافظة وتراثها الكبير.

وأعرب اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، عن سعادته بهذا الشعار المقدم من إحدى الطالبات المبتكرات من أبناء المحافظة، مشيدا بتصمياتها المتميزة وابتكارتها والتي اعتمدتها الدولة شعارا لمنتدي شباب العالم الذي انعقد بمدينة شرم الشيخ نهاية العام الماضي.

وجاء ذلك خلال حفل التكريم الذي نظمته محافظة الجيزة، لتكريم العباقرة والمبدعين من أبناء محافظة الجيزة فى مختلف المجالات الإبداعية، والابتكار، بحضور اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، واللواء علاء بدران السكرتير العام المساعد لمحافظة الجيزة، والدكتور محمد تاج الدين عميد كلية الهندسة بجامعة القاهرة.

وكرم محافظ الجيزة 16 مبتكرا من أبناء محافظة الجيزة فى مختلف المجالات تشجيعا وتدعيما للمبتكرين من أبناء محافظة الجيزة، من بينهم 11 مبتكر أعضاء فريق udc من قسم هندسة الطيران بجامعة القاهرة، والطفل مخترع العصا الذكية، والطالبة مبتكرة شعار منتدى شباب العالم الاخير.