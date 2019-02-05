محافظ الجيزة يعين مديرا للوحدات المحلية ونائبا لرئيس حى جنوب الجيزة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة قراراً بتكليف قيادات جديدة للعمل فى الوحدات المحلية والإدارات بالمحافظة، حيث شمل القرار تكليف أمير محمد محمد الأمير، للعمل مدير عام الإدارة العامة للوحدات المحلية بالمحافظة وإسلام إبراهيم محمد للعمل نائب رئيس حى جنوب الجيزة وسلطان ربيع عبد المحسن للعمل بمركز ومدينة البدرشين وهشام مظهر حسن للعمل رئيس وحدة الكوم الأحمر. جاء قرار المحافظ لضخ قيادات جديدة بعدد من الأماكن التى بحاجة إلى رفع كفاءه العمل بها.

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