شكرا لقرائتكم خبر عن وجبات ساخنة لأطفال الشوارع بالزقازيق ضمن مبادرة حياة كريمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسعى أجهزة الدولة المصرية فى الوقت الراهن، إلى دعم الحياة الكريمة للمواطنين البسطاء والفئات الأولى بالرعاية من خلال تقديم الدعم المباشر لهم بالتعاون مع المجتمع المدنى والجهات الداعمة للعمل الخيرى فى مختلف محافظات الجمهورية . وقد تحرك سيراً على الأقدام فريق "بسمه للإيواء"، الذى يجوب شوارع الزقازيق لتقديم وجبات ساخنه لأطفال الشوارع ضمن مبادرة حياة كريمة، بالإضافة لإنقاذ عدد من الأطفال وإيداعهم بدار رعاية.







كانت هذه تفاصيل خبر وجبات ساخنة لأطفال الشوارع بالزقازيق ضمن مبادرة حياة كريمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.