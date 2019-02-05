شكرا لقرائتكم خبر عن مايا مرسى: مصر تعتز بانتمائها الإفريقى ونؤمن بأهمية تمكين المرأة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعربت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومي للمرأة، عن ترحيبها بالوزيرات والوفود المشاركة فى الاجتماع التحضيرى للدورة 63 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة ، قائلة :"مصر تعتز بانتمائها الإفريقى" .

وأكدت رئيسة المجلس القومى للمرأة، خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع الإقليمى التشاورى الوزارى الإفريقى للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة فى دورتها الثالثة والستين CSW 63، والذى يعقده المجلس بالتعاون مع وزارة الخارجية ومفوضية الاتحاد الإفريقى ومكاتب الأمم المتحدة للمرأة، وتستضيفه القاهرة للمرة الأولى، أن مصر تضع نصب أعينها حول ترسيخ التعاون المشترك والبناء مع كل أشقائنا بالدول الإفريقية .

وشددت رئيسة المجلس على أن مصر تولى أولوية كبيرة لقضايا المرأة إيمانا منها بإبراز مبادئ التنمية المستدامة التى تتضمن" عدم ترك احد يتخلف عن الركب" وأن تمكين المرأة وإطلاق طاقاتها هو الطريق نحو مشاركة فعالة لإحداث طفرة اقتصادية لدولنا الافريقية .

كما أكدت مرسى أن مصر تؤمن بوجود روابط مباشره بين تنفيذ أجندة التنمية المستدامة وأجندة 2063 ، كما تؤمن بأن الإستراتيجية الإفريقية الجديدة لتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين يمكن أن تساهم في تحقيق التنمية المستدامة من خلال تعظيم الفرص المتاحة أمام المرآة والفتاه وحمايتهن وجعل القوانين والمؤسسات المتعلقة بهم اكثر فعالية ، كما ستساهم تلك الاستراتيجية في تحديد أولوياتنا وتقوية شراكتنا الإستراتيجية بما يتناسب مع التزاماتنا الأفريقية والدولية فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.