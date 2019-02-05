شكرا لقرائتكم خبر عن القابضة لمياه الشرب: 40 مليار جنيه إجمالى المنح والقروض بقطاع المياه والصرف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، التحدى الذى يواجه القطاع حاليا هو تغطية الصرف الصحى لا سيما فى المناطق الريفية، مشيرا أن نسبة التغطية الحالية تصل إلى 34% من عدد السكان بالمناطق الريفية، ونهدف للوصول إلى نسبة تغطية 60% عام 2022 من خلال خطة طموحة للغاية تستلزم دعم وبناء الشركات مع الجهات الدولية.

وقال رسلان، خلال كلمته فى اليوم المصرى الألمانى للشراكة فى قطاع مياه الشرب، الذى تم تنظيمه تحت عنوان "حلول مستدامة وفعالة لقطاع المياه"، أن الشركة القابضة لديها شراكات قوية مع الجهات الألمانية العاملة فى قطاع مياه الشرب والصرف الصحى، كالوكالة الألمانية للتعاون الدولى.

وأكد رئيس الشركة القابضة، على أهمية المؤتمر باعتباره ركيزة فى التكامل بين المانيا ومصر فى المجالات الحيوية للوصول إى نتائج إيجابية وحلول لأهم التحديات التى نواجهها وتبادل الخبرات والممارسات الجيدة فى هذا القطاع.

وأوضح أن الدولة تولى اهتماما كبيراً لصعيد مصر، لتحسين مرافق مياه الشرب والصرف الصحى وفقا لرؤية مصر 2030، والتى تحدد أولويات الاستثمار، وتكثيف الاستثمارات لمشروعات البنية التحتية لتحقيق التوازن فى التنمية فى البللاد خاصة صعيد مصر.

وأشار رسلان إلى أن الاستثمارات التى رصدت لمشروعات الصرف الصحى حاليا من خلال المنح والقروض تقدر بـ 40 مليار جنيه وهناك اتفاقيات مستقبلية باستثمارات تقدر بـ 20 مليار جنيه.

وأضاف، نهدف إلى تخفيض الأمراض الناتجة عن سوء خدمات الصرف الصحى، بالإضافة إلى تحسين جودة مياه الشرب، والتوسع فى مجال تحلية مياه البحر.

فيما قالت جوليا بلنر، المدير العام لشراكة المياه الألمانية، "نسعى لبناء شراكة قوية بين الجانبيين الألمانى والمصرى، لافتة إلى أن العلاقات المصرية الألمانية قطعت شوطا كبيرا وخطوات هامة على مدار سنوات فى مجالات التعاون ونقل الخبرات".

وأضافت فى كلمتها فى اليوم المصرى الألمانى للشراكة فى قطاع مياه الشرب، والذى تم تنظيمه تحت عنوان "حلول مستدامة وفعالة لقطاع المياه"، إن زيادة وزير الإقتصاد الألمانى تشهد دعم العلاقات المصرية الألمانية، ونهدف إلى استمرار ودوام الشراكة فى المستقبل.

وتابعت، أن الشراكة الألمانية فى قطاع المياه، أسست منذ أكثر من 150 عاما لتقديم خدمات المياه والصرف الصحى وتقديم حلول تتميز بالتكنولوجيا والكفاءة والطاقة والابداع.

وأشارت إلى أن معدلات الاداء فى المانيا بلغت 100% نسبة تغطية مياه الشرب على مدار 24 ساعة، بنسبة فاقد لا تتجاوز ال 7%، بالإضافة إلى جودة المياه، وقدرت الاستثمارات فى قطاع الصرف الصحى ب 4.8 مليار يورو، 2.5 مليار يورو لقطاع مياه الشرب.

وأوضحت أن الشراكة الألمانية تاسست بدعم 8 وزارات فى المانيا تضم 350 عضوا، للتعاون فى المجالات المختلفة والاشراك فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى تعمل فى مجال المياه، وتعزيز دعم قضايا المياه فى المانيا والعالم، وبناء اتصال على المستوى المعرفى وتبادل الخبرات من خلال 12 مجموعة عمل اقليمية تركز على افريقيا وامريكا اللاتنية والدول العربية.

وأكدت على التعاون العلمى لتعزيز التواصل بين الجامعات وشركات التشغيل، بالتعاون مع شركاء فى مختلف انحاء العالم، منها رابطة المياه فى اوكرانيا، وفيتنام، وروسيا، ووسط اسيا، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى فى مصر، وجمعية مرافق المياه فى الدول العربية ACWUA اكوا.

وأوضحت أن الشراكة بين الاكوا والمانيا للتعاون فى مجالات نقل الخبرات وتعزيز التعاون الدولى، نفذت عدد من الأنشطة لبناء القدرات فى منطقة الشرق الأوسط منها لبنان وتونس ومصر.