شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق تحيا مصر يوزع 35 طنا من لحوم الهدى على الأسر الأكثر احتياجا بالأقصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن صندوق تحيا مصر، توزيع 35 طنا من لحوم الهدى والأضاحى اليوم الثلاثاء على الأسر الأكثر احتياجا بمحافظة الأقصر مجانا، لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل الفئات الأولى بالرعاية بالتنسيق مع المحافظة.

من جانبه قال تامر عبد الفتاح المدير المالى والإدارى لصندوق تحيا مصر، إن الصندوق يوفّر لحوم الهدى والأضاحى للعام الثانى على التوالى، بالتنسيق مع البنك الإسلامى للتنمية بالمملكة العربية السعودية من خلال وزارة الاستثمار والتعاون الدولى لافتا إلى أنه تم تشكيل فرق عمل من الصندوق ومنظمات المجتمع المدنى لتنفيذ عملية توزيع اللحوم وضمان وصولها إلى مستحقيها من الأسر الأكثر احتياجا ،حيث يتم التوزيع وفق خريطة تغطى مختلف المحافظات، بعد تحديد أولويات التوزيع تبعا للمستوى الاقتصادى لهذه الأسر بعد دراسة اجتماعية يتم إعدادها بالتعاون مع الجمعيات الأهلية فى كل قرية كما يتم تسليم اللحوم لمستحقيها فى أماكن تواجدهم، من خلال سيارات تتوجه للمحافظات بعد إقامة منافذ توزيع بها.

وأوضح عبد الفتاح أن جهود صندوق تحيا مصر فى توفير لحوم الهدى والأضاحى، تأتى فى إطار برنامج الدعم الاجتماعى الذى أعده الصندوق لتدعيم شتى مجالات التكافل بين المصريين وبعضهم البعض، حيث يتضمن البرنامج عددا من المشروعات بجانب توزيع لحوم الهدي منها: مبادرة بالهنا والشفا لتوفير الوجبات الغذائية للأسر الأولى بالرعاية في القرى والنجوع، مبادرة سجون بلا غارمين والتى نجحت في فك كرب أكثر من 5000 غارم وغارمة حتى الآن، وبرنامج حماية أطفال بلا مأوى.