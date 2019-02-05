شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مدينة الخانكة: حريق المستتشفى النفسى التهم 5 أفدنة والمرضى بخير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال طلال ربيع نائب رئيس مدينة الخانكة، إن حريق الذى شب اليوم بمستشفى الأمراض النفسية بالخانكة، كان على مساحة 18 فدانا فى أرض عبارة عن هيش وبقايا أشجار والنيران التهمت 5 أفدنة .

وأشار "طلال"، لـ"الخليج 365"، إلى أنه تم الدفع بـ7 سيارات إطفاء من قوات الحماية المدنية و2 لودر من مجلس مدينة الخانكة، وتم السيطرة الكاملة على الحريق تم اى خسائر بشرية، وأنه جارى حاليا عملية تبريد الحريق .

وأضاف نائب رئيس المدينة، أن مستشفى الأمراض النفسية بالخانكة مقامة على مساحة 160 فدانا والحريق بعيد عن مبنى المرضى تماما .

وكان قد تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء حاتم حسين مدير إدارة الحماية المدنية، يفيد نشوب حريق بمستشفى الصحة النفسية بالخانكة، وتم إبلاغ الحماية المدينة التى دفعت بـ7 سيارات لإخماد الحريق .

وانتقل طلال ربيع نائب رئيس مدينة الخانكة، وتبين أن الحريق شب فى حديقة المستشفى على مساحة 18 فدانا ممتلئة بالهيش والأشجار وجار إجراء عملية التبريد تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.