شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على إرشادات المرور بسبب سوء اﻷحوال الجوية على الطرق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذرت إدارة المرور من التهور أثناء القيادة بسبب سوء اﻷحوال الجوية بعد إغلاق 4 طرق رئيسية فى الوادى الجديد، ووضعت عدة إرشادات مرورية لمنع وقوع الحوادث، منها، أنه حال قيادة السيارات أعلى الطرق يجب السير بسرعات منخفضة، مع تشغيل المساحات، بصفة مستمرة، لضمان وضوح الرؤية بسبب الأتربة، ويجب مضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والسيارة التى أمامك، حتى تتمكن من الوقوف بأمان، مع تفادى الاستخدام المفاجئ والضغط الشديد على جهاز الفرامل.

ولفتت إدارة المرور، أنه لتفادى الحوادث أعلى الطرق، يجب استخدام الإشارات الدالة على الانحراف فى الوقت المناسب، لتأمين مسارك ومسار الآخرين، وعدم الانشغال بغير الطريق، لعدم فقدان التركيز، مع ترك مسافة الأمان الواجبة بين سيارتك والآخرين، بحيث لا تقل عن 4 أمتار لكل 10 كم فى السرعة من "40-50 مترًا" بسرعة 100 كم، مع مضاعفة هذه المسافة فى الأحوال الجوية السيئة "أمطار، ضباب، عواصف".

وحذرت إدارة المرور، قائدى السيارات من عدم استخدام التليفون المحمول، لأنه يؤدى إلى فقدان التركيز أثناء القيادة، كما يجب على المواطنين عدم السير أعلى الطرق، وهم تحت تأثير المواد المخدرة، لأنها تتسبب فى وقوع حوادث مروعة تودى بحياة المواطنين، وتم تخصيص رقم للطوارئ والإغاثة لسائقى السيارات وهو 01221110000.

وشددت إدارة المرور على تجنب تخطى السيارات أثناء السير بالطريق فى الحالات التى يمنع فيها التخطى، وعدم السير بسرعات جنونية، والالتزام بالسرعات المقررة أعلى الطرق، ومنع السير عكس الاتجاه لمنع وقوع الحوادث المرورية، مع تكثيف انتشار سيارات الإغاثة السريعة على جميع الطرق السريعة والرئيسية لمواجهة الأعطال المفاجئة الناجمة عن سوء الأحوال الجوية، بالإضافة إلى مراقبة الكاميرات لكل الطرق والإبلاغ عن أى حوادث أو أعطال مرورية.

ولفتت إدارة المرور، بتوخى الحذر على الطرق، نظرًا لأن معظم الطرق السريعة، عادة ما تشهد رياحًا شديدة محملة بالأتربة منها الطرق الصحراوية والطرق الساحلية، مناشدة بضرورة اتباع تعليمات المرور، واتخاذ الحيطة والحذر أثناء القيادة، خاصة على الطرق السريعة والمناطق المكشوفة، وإغلاق نوافذ السيارات أثناء القيادة، لعدم دخول الهواء للسيارات، مما يؤدى إلى انقلاب السيارات، وناشد قائدى السيارات، بعدم السير بسرعات عالية، لعدم وقوع أى حوادث مرورية.