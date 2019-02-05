شكرا لقرائتكم خبر عن 25 فبراير حفل "bt100" برعاية رئيس الوزراء للسنة الثانية على التوالي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي، تعقد للعام الثاني على التوالي احتفالية "bt100" والتي تعد الحدث الأهم في مجتمع المال والأعمال في مصر.

ويشارك هذا العام في BT 100 والتي تعقد في 25 فبراير الجارى أكثر من 800 شخصية اقتصادية من المؤسسات الحكومية والخاصة ومجتمع الأعمال بمختلف قطاعاته الاستثمارية والمالية والمصرفية.

ويقوم بتنظيم احتفالية "bt100"، مؤسسة الخليج 365 ومجلة Business Today، أحد الأذرع الإعلامية القوية لمجموعة "إعلام المصريين"، أكبر المجموعات الإعلامية فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتتزامن احتفالية هذا العام مع احتفالات مجلة Business Today بمرور 25 عامًا على تأسيسها، وتهدف الاحتفالية لتكريم نخبة من الوزراء وقادة القطاع الاقتصادي الذين أثروا بشكل كبير فى دعم الإقتصاد المصري وزيادة الناتج المحلي، بالإضافة إلى إلقاء الضوء على التطور المتزايد وحجم الإسهامات التي دعمت بها الشركات الناتج المحلي الإجمالي لمصر.

ويشارك هذا العام عدد كبير من الوزراء وقادة مجتمع الأعمال والاقتصاد، ويأتي هذا استكمالًا لما شهده الحدث العام الماضي، من اهتمام واسع وحضورًا، لافتًا من العديد من الوزراء فى مقدمتهم، الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء الحالي ووزير الإسكان آنذاك، والدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، وجمال نجم، نائب محافظ البنك المركزى المصرى، بالإضافة إلي وزراء المالية، الإتصالات، التجارة والصناعة، وزير البيئة، وزير الآثار، و وزير قطاع الأعمال، بالإضافة إلى نخبة من رؤساء البنوك والهيئات الحكومية وأعضاء البرلمان وحشد كبير من رجال الأعمال ومسؤولى أكبر الشركات العاملة فى قطاعات الصناعة والعقارات والشركات السياحية.

وتضم لجنة التحكيم والتقييم الخاصة بالجوائز، عددا من الشخصيات العامة رفيعة المستوى، حيث تعتمد اللجنة على الدراسات والأبحاث السوقية التي تستخدم عددا من المعايير لتقييم أنشطة جميع الشركات العاملة بالسوق بمساهمة مجموعة من الخبراء والباحثين المتخصصين فى الشؤون الاقتصادية.

وتعتبر bt100 احتفالية شكر وعرفان لقادة القطاع الحكومى والخاص والشركات على دورهم الهام والفعال فى النهوض بالاقتصاد المصرى، ولحث الشركات الأخرى على تحسين الأداء، وتطوير أساليبها وقدراتها التسويقية ومهاراتها البيعية.

ويقام هذا الحدث برعاية مؤسسات اقتصادية ومالية ومصرفية كبرى، وتشمل البنك التجارى الدولى CIB، و شركة "بيبسيكو" الرائدة في مجال المواد الغذائية، والشركة المصرية للإتصالات WE والشرقيون للتنمية العقارية OUD وشركة "ماونتن فيو" الرائدة في المجال العقاري، ومجموعة طلعت مصطفى العريقة، والأهلي للتنمية العقارية "صبور" ، وشركة "سويفل" للنقل التشاركي، وشركة "جوميا" التي تعد من أفضل منصات الشراء الإلكتروني، والبنك الأهلى المصرى، وبنك مصر وبنك القاهرة والبنك الزراعى المصرى وشركة بلتون للإستشارات المالية، وشركة الجيوشي للصلب وشركة شنايدر إليكتريك بالإضافة إلى عدد من المؤسسات الأخرى.

ويقوم بتنظيم bt100 شركة POD الشركة الرائدة فى العلاقات العامة والإعلامية، إحدى شركات مجموعة "إعلام المصريين"، وتقوم المجموعة بإدارة العمل الإعلامى والصحفى من خلال الإلتزام بتقديم محتوى إعلامى هادف ضمن الضوابط والمعايير الرسمية للإعلام المصرى.