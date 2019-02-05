الدفع بـ7 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق بمستشفى الصحة النفسية فى الخانكة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجحت قوات الحماية المدنية بالقليوبية بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخانكة فى السيطرة على حريق فى حديقة مستشفى الصحة النفسية بالخانكة وسط حالة ذعر من المرضى والمواطنين . وتلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء حاتم حسين مدير إدارة الحماية المدنية، يفيد نشوب حريق بمستشفى الصحة النفسية بالخانكة، وتم إبلاغ الحماية المدينة التى دفعت بـ7 سيارات لإخماد الحريق . وانتقل طلال ربيع نائب رئيس مدينة الخانكة، وتبين أن الحريق شب فى حديقة المستشفى على مساحة 20 فدانا ممتلئة بالهيش والأشجار وجار إجراء عملية التبريد تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق .

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