بسام راضى: الرئيس السيسى يرأس اجتماعاً موسعاً مع قيادات محافظة بورسعيد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ترأس الرئيس عبد الفتاح السيسى، اجتماعاً موسعاً بقصر الاتحادية للقيادات التنفذية والشعبية والطلابية بمحافظة بورسعيد، بمشاركة المحافظ ورئيس الوزراء ومجموعة وزارية موسعة، وذلك في إطار اللقاءات الدورية للرئيس مع قيادات وأجهزة المحافظات. صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.

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