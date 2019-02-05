"قضايا الدولة" تنفذ حكمين قضائيين على شركة لسداد قرابة 15 مليون جنيه لصالح المالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود السعيد:

قام قسم التنفيذ بفرع هيئة قضايا الدولة ببنها أول، بتنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم 250 لسنة 2012 مدني كلي حكومة شبرا الخيمة، الصادر لصالح المدعي وزير المالية بصفته ضد أحدي الشركات بمبلغ 302 آلاف و400 جنيه قيمة الضرائب المستحقة عليها وفوائدها القانونية.

وقال المستشار سامح سيد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسم الهيئة - في بيان اليوم الثلاثاء، - إن فرع الهيئة ببنها أول شرع أيضًا في تنفيذ الحكم الصادر في الاستئناف رقم 10 لسنة 7 قضائية استئناف عالي طنطا اقتصادية الصادر لصالح وزير المالية بصفته ضد ذات الشركة بإلزامها بأداء مبلغ 14 مليونا و474 ألفًا و316 جنيهًا للمستأنف بصفته قيمة الضرائب المستحقة على الشركة مع إلزامها بالفوائد القانونية بواقع 4% من تاريخ الاستحقاق حتى تمام السداد.

يأتي هذا الإجراء في إطار حرص هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار حسين عبده خليل، على الحفاظ على الحق والمال العام للدولة المصرية في ضوء اختصاصاتها الدستورية والقانونية.